    首頁 > 生活

    高鐵每天超過2千空位被浪費！ 11/10新制「提早1小時搭車先換票」

    2025/11/06 12:06 記者吳亮儀／台北報導
    11/10高鐵新制「提早1小時搭車先換票」。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵將從11月10日起，進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。

    台灣高鐵公司今天（6日）表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。此外，旅客若有個人特殊因素如緊急醫療需求、家人突遭變故等請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

    根據台灣高鐵《旅客運送契約》第17條規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效；為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，需要先行換票的旅客，距離原購車次的發車時間都在1小時以上，應有充足的換票時間。

    高鐵公司表示，早期為方便對號座旅客臨時調整行程，因此提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座。

    但高鐵公司觀察，這類現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。

    台灣高鐵表示，敬請旅客配合規定，發揮同理心，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，敬請先行換票再搭車，以確保自身與其他旅客權益，並呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。

