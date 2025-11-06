為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    ITF旅展台鐵推限量觀光商品 觀光列車海風號、山嵐號搶手

    2025/11/06 12:00 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司今天（6日）宣布，今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（6日）宣布，今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（6日）宣布，今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題，展場以全新觀光列車「甜點列車・海風號」與「旬味列車・山嵐號」作為推廣主軸。

    台鐵公司表示，展場將特別設置「專屬打卡牆」，邀請民眾拍照留影並分享鐵道旅遊故事，凡於現場完成打卡分享，即可獲得台鐵精美小禮一份，數量有限，送完為止。

    另外，廣受好評的台鐵便當這次展場也買得到，台鐵推出100元起五款經典與創新口味便當，包含經典不敗的排骨、懷舊風味的蔥油鹽水雞、宜蘭風味櫻桃鴨及來自屏東優質水產製成的石斑魚排等，每款皆精選台灣在地食材、嚴謹烹製。

    除了互動體驗外，今年旅展專屬的限量「永康－保安」硬體票卡組，僅限展場限量販售，同時有多款鐵道文創商品優惠，包含「台北站點創意杯」、「藍皮列車馬克杯」及「列車造型陶瓷便當盒（藍皮／莒光）」等人氣商品，現場優惠最低71折起，商品單筆消費滿1000元再享9折優惠。

    台鐵公司表示，從低碳旅遊、互動體驗到限定商品、台鐵便當與票卡收藏，11月7日至10日可到2025ITF台北國際旅展，一同感受鐵道之美。

    台鐵公司今天（6日）宣布，今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（6日）宣布，今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊臺灣」為主題。（台鐵公司提供）

