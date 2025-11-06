為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    交長出面協調！ 華信航空11/11起 啟動澎湖民眾緊急機位保留

    2025/11/06 12:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    華信航空宣布，11月11日保留澎湖民眾部分機位。（張裕昇提供）

    今年澎湖秋冬空運機票緊張，在總統賴清德造訪澎湖之後，終於看到解決的曙光，連日來加班機不斷出爐，並以放大機型飛行，華信航空更宣布自11月11日起保留部分機位，提供澎湖民眾就醫及緊急往返搭機需求，造福澎湖民眾，也是澎湖立法委員楊曜及澎湖縣長陳光復多次向交通部反映，盼能協調航空公司保留機位，終於獲得航空公司良善回應。

    交通部長陳世凱召集民航局局長何淑萍、華信航空召開協商會議，研擬具體配套措施。經部長多方協調，華信航空自11月11日起，將配合離島交通政策，強化運能配置，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖縣民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求，並每日監控運能狀況適時放大航機。

    今年時序進入秋冬，澎湖空運出現反常緊張，除了藍色公路因東北季風斷航以外，還有冬遊澎湖消費券、星級飯店削價配套促銷方案有關，最主要是班次減班、無放大機型飛行，才引發一票難求的強烈民怨，所幸在總統高度關心介入下，才讓交通部民航局動起來，幕後建議者竟是澎湖開台天后宮主委蔡光明。

    華信航空全力配合離島交通政策，妥善調度運能，在兼顧一般旅客需求的同時，正式啟動澎湖民眾緊急機位保留機制。

    未來也將持續履行企業社會責任，協助離島居民在緊急重要時刻的搭機往返需求，以實際行動展現「在地關懷、用心相伴」 的服務精神。

    澎湖今年秋冬空運機票，出現反常緊張情況。（記者劉禹慶攝）

