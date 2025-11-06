為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中豬瘟防疫出包僅懲處2人 鄭照新急澄清：名單未定案

    2025/11/06 11:55 記者蔡淑媛／台中報導
    市長盧秀燕出席中央前進應變所記者會，與副市長鄭照新不斷交頭接耳。（記者蔡淑媛攝）

    市長盧秀燕出席中央前進應變所記者會，與副市長鄭照新不斷交頭接耳。（記者蔡淑媛攝）

    台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調、稽查到防疫作為連連出包，遭外界撻伐，市長盧秀燕責成秘書長黃崇典組調查小組追究，但市府給議會的專案書面報告懲處名單卻僅是2名基層員工，清消的約僱人員與未確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，對此，台中市副市長鄭照新回應是錯誤訊息，懲處名單未公佈，還在進行調查。

    台中梧棲廚餘豬場發生非洲豬瘟疫情，中央疫情報告指來源最可能來自未完蒸煮的廚餘，其實案場廚餘蒸煮設備早在4月就故障，案場7月僅上傳蒸煮紀錄一次，8月就末再上傳，但市府5、7月稽查都未發現。

    而案場經中市府2次清消仍驗出病毒，最後中央派出國軍、化學兵上百人跨夜24小時清消，市府動保人員卻在檢前一天，擅闖案場消毒，造成防疫時程延後，農業部長陳駿季痛批市府「魯莽」、「自走砲」，影響後續防疫時程，鄭照新也坦承是重大錯誤。

    但針對疏失人員，市府對議會的專案報告卻僅是農業局動保處的清消約雇人員及環保局稽查廚餘業務的人員，遭議員江肇國等人批評，半個月以來市府在疫情中的離譜行徑，卻是通通都是基層的錯，市府的高官沒人有錯，不需道歉，不需究責。

    對此，鄭照新今天在中央前進應變所記者會被媒體詢問時回應，這是錯誤訊息，懲處名單還未公佈，還在調查。

