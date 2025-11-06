為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化郊區國小通學步道過窄 交長允諾今年編預算改善

    2025/11/06 11:48 記者顏宏駿／彰化報導
    陳世凱到彰化勘查學童上下學的通學步道安全。（記者顏宏駿攝）

    陳世凱到彰化勘查學童上下學的通學步道安全。（記者顏宏駿攝）

    交通部長陳世凱今天到彰化縣考察交通建設，但立委陳素月安排的4處地點都是國小，原來郊區國小周邊的通學步道，預算均由交通部編列。陳世凱在陳素月的陪同下，一連勘查4間學校，並同意今年就編列預算。

    陳世凱今天上午先後到彰化縣田中鎮明禮國小，社頭鄉湳雅國小、清水國小，以及埔心鄉的梧鳳國小勘查，上述學校都面臨通學步道過窄，影響學童出入安全問題。立委陳素月已透過公路局爭取5345萬元，改善校園周邊行人通行環境。

    陳素月表示，行政院過去2年匡列400億元做「永續提昇行人安全計畫」，準備分4年來推動，在內政部有260億元，主要針對都市計畫區內的人行道路做改善，交通部則有140億，推動都市計畫區外的改善方案。今天勘查的案子都是鄉民長期關心且已提案3年，但都未展開施工。她感謝陳世凱部長，為這麼小的案子下鄉。

    陳世凱表示，「這案子絕對不小」，因為改善行人通行安全的問題，一直是行政院施政的重中之重，更何況攸關學子上下課安全，他承諾5345萬元今年就編列，以最快的速度動工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播