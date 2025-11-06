彰化郊區國小通學步道過窄 交長允諾今年編預算改善

陳世凱到彰化勘查學童上下學的通學步道安全。（記者顏宏駿攝）

交通部長陳世凱今天到彰化縣考察交通建設，但立委陳素月安排的4處地點都是國小，原來郊區國小周邊的通學步道，預算均由交通部編列。陳世凱在陳素月的陪同下，一連勘查4間學校，並同意今年就編列預算。

陳世凱今天上午先後到彰化縣田中鎮明禮國小，社頭鄉湳雅國小、清水國小，以及埔心鄉的梧鳳國小勘查，上述學校都面臨通學步道過窄，影響學童出入安全問題。立委陳素月已透過公路局爭取5345萬元，改善校園周邊行人通行環境。

陳素月表示，行政院過去2年匡列400億元做「永續提昇行人安全計畫」，準備分4年來推動，在內政部有260億元，主要針對都市計畫區內的人行道路做改善，交通部則有140億，推動都市計畫區外的改善方案。今天勘查的案子都是鄉民長期關心且已提案3年，但都未展開施工。她感謝陳世凱部長，為這麼小的案子下鄉。

陳世凱表示，「這案子絕對不小」，因為改善行人通行安全的問題，一直是行政院施政的重中之重，更何況攸關學子上下課安全，他承諾5345萬元今年就編列，以最快的速度動工。

