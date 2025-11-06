竹東高中奪全國海洋素養創新競賽特優 舊衣化身鯨豚地景藝術令人驚艷

竹東高中國際海洋客家文化社師生在藝術家指導下，於炙熱艷陽天在學校操場以舊衣佈置，完成一幅生動的鯨豚地景藝術展演，從空拍照令人驚艷！（竹東高中提供）

國立竹東高中葉鈞喬、黃勤展2位老師，帶領國際海洋客家文化社8名學生，以「模擬海洋中的生物碳匯暨海水酸化影響之可視化教具在 OSS 序列的優勢」為主題，參加「海洋素養創新競賽」榮獲特優殊榮；師生曾在藝術家指導下，炙熱艷陽天在學校操場以舊衣佈置，完成一幅生動的鯨豚地景藝術展演，從空拍照令人驚艷！

竹東高中表示，這項競賽由海洋委員會主辦、國立海洋大學協辦。國際海洋客家文化社師生能夠通過激烈的初賽及複賽，最終脫穎而出摘下特優，最大的特色是「師生同場演出」，挑戰性高、合作密切。8名學生各司其職，展現出高度的團隊默契與專業能力；2位指導老師則扮演領航與技術指導的角色，帶領學生在過程中從不斷練習、除錯到能自信地應對評審提問，充分展現科學探究精神與邏輯思維。

團隊曾於8月暑假期間，在藝術家吳成夫老師的指導下，用數千件回收的舊衣，在校園操場佈置生動的鯨豚故事，學生也融入作品當中共演，成功挑戰1場海洋保育地景藝術展演。

團隊更結合香山濕地的歷史海水數據，將在地生態議題融入作品，讓教材兼具教育意義與環境關懷。整個歷程不僅是科學實作的展現，更體現了「社會與情意學習（SEL）」的核心價值—在合作、反思與共創中成長。

參賽學生表示，這次經驗讓他從「單打獨鬥」轉為「團隊合作」，也找到自己未來的學習與生涯方向；特別感謝老師們不辭辛勞，犧牲假期與休息時間陪伴指導。

校長詹文克表示，竹東高中秉持「以學生為本」的辦學理念，持續推動跨科整合與創新學習，鼓勵師生以實作探索世界。此次榮獲特優肯定師生的努力，為該校在海洋教育領域寫下耀眼的一頁！

竹東高中國際海洋客家文化社師生以「模擬海洋中的生物碳匯暨海水酸化影響之可視化教具在 OSS 序列的優勢」為主題，參加「海洋素養創新競賽」榮獲特優殊榮。（竹東高中提供）

竹東高中國際海洋客家文化社師生，在藝術家指導下進行鯨豚地景藝術展演（竹東高中提供）

竹東高中國際海洋客家文化社的鯨豚地景藝術展演，學生也融入其中共演。（竹東高中提供）

