來者不善！吳聖宇指鳳凰颱風「特殊點」：可能比高強度颱風危險

鳳凰颱風今日生成，目前在關島西南方海面持續往西北方向前進。（取自中央氣象署）

鳳凰颱風今日生成，目前路徑預測，該颱風在下週三經過台灣上空可能性高。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，鳳凰颱風屬於大環流系統，「從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險」。他也指出鳳凰颱風「來者不善」，提醒民眾務必要注意。

吳聖宇今日在臉書發文指出，目前路徑預測跟昨日差不多，預計下週一（10日）經過呂宋島進入南海，下週二（11日）轉北接近台灣海峽南部，下週三經過台灣上空，「以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。」

請繼續往下閱讀...

吳聖宇說，鳳凰颱風強度上的確有機會又大又強，特別是靠近菲律賓之前，經過呂宋島北上靠近台灣時強度應該已經減弱不少。但是，他也特別提醒，因為預報資料顯示該颱風屬於大環流系統，「因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意。」

吳聖宇表示，比較好的情況是此颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，而且已經在轉向後的過程，移動速度會比較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間。而這個季節的颱風過去之後也不會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉、大雨不斷的情況。

至於會不會有共伴效應？吳聖宇表示，以颱風位置以及環境配置來看，在下週一晚間到下週二白天這段期間的確要注意在大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況。但到下週三就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況。

吳聖宇最後也再次提醒，鳳凰颱風「來者不善」，後續對於鳳凰颱風的預報情資要請大家持續更新注意，並且提早做好可能有颱風要影響的準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法