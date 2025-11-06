北區複合型災害事故應變暨訓練中心 明年10月動土、2029年完工

新北市政府與中央合作，規劃在鶯歌區興建「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」。圖為完工示意圖。（新北市消防局提供）

近年氣候變遷劇烈，導致災害頻繁，新北市政府與消防署、環境部合作，斥資近20億元，規劃在鶯歌區陶瓷博物館2期用地興建「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，預計明年10月動土、2029年完工。

新北市消防局長陳崇岳指出，新北市幅員遼闊，災害潛勢多元，必須運用智慧科技，提升防、救災專業技能，除了改建老舊消防廳舍，充實硬體設施，也精進各項專業訓練，輔導企業參與地區防災工作，提高社會防災能量。

陳崇岳表示，新北市政府與中央攜手合作，規劃在鶯歌區陶瓷博物館2期用地興建「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，總經費約19億9179萬元，由環境部化學物質管理署分年編列預算，包含消防設施18億179萬元、化災設施1億9000萬元。

他說，開發範圍分為二階段，第一階段面積約1.8公頃，將進行非都市土地用途變更，申請興辦事業計畫審查；第二階段面積約3.94公頃，將進行非都市土地使用分區變更，預計2026年10月動工、2029年完工。

「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」規劃建置地上8層、地下2層的災害事故應變訓練大樓、化災廠區複合型事故應變處理訓練設施、化災車輛緊急事故應變處置暨救援訓練設施、輸送管線事故暨複合型災害應變處置救援訓練設施、化學署專業設施以及消防署北部地區救災物資倉儲。

新北市長侯友宜表示，因應轄內複雜多元的災害類型，市府精進各項災防作為，導入AI科技，從全方位災害管理資訊系統（EMIS）到全災型智慧化指揮監控中心（EDP）等智能防救災系統，第一時間掌握災害現場資訊，透過專業及科技提升，強化救災速度及精準度。

「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」規劃建置化災廠區應變處理訓練設施等。圖為示意畫面。（新北市消防局提供）

