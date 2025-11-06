協助澎湖學子逐夢 張文津基金會每年提供百萬基金

張文津基金會董事長張宗元提供百萬築夢基金，簡單說就是「你做夢、我挺你」。（記者劉禹慶攝）

張文津基金會每年提供「百萬基金逐夢計畫」，以實際行動支持澎湖縣各級學校學生勇敢追夢。計畫鼓勵學生勇於挑戰，並在實踐夢想的過程中培養堅毅、自信與創造力，今（6）日在母校馬公高中運動會宣布，鼓勵學弟妹勇敢追夢。

張文津基金會董事長張宗元表示，如果小朋友有些夢想，但礙於資金無法完成；很多時候就是要年輕，年輕是最好的機會，張董特別以「蜜蜂與蒼蠅 經驗無用論」來比喻，所以要有夢想，該基金會目前也是在嘗試的階段。每年提供一百萬來做試驗，簡單的說就是「你做夢，我挺你！」

張宗元相信夢想是改變人生的起點，透過「百萬基金逐夢計畫」，希望讓更多孩子有勇氣跨出第一步，把夢想化為行動，在實踐中發現自我潛能，並成為未來社會的希望與力量。

「百萬基金逐夢計畫」申請資格：澎湖縣各級學生，可由學生個別申請，或以學校單位名義提出。凡通過評選之申請案件，將由評審團依據申請案之夢想規模進行綜合評估，經審查核實通過，由基金會董事會決定各申請案件之補助金額。

請至澎湖縣教育處網站下載「百萬基金逐夢計畫申請辦法」，製作逐夢計畫書（格式不拘），繳交逐夢計畫書以紙本方式寄送。澎湖縣馬公市朝陽里林森路86巷5號1樓，收件人：林執行長0921-025-162。通過逐夢金核撥方式，每年8月份公告，以匯款方式匯至得獎者帳戶。

