為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    協助澎湖學子逐夢 張文津基金會每年提供百萬基金

    2025/11/06 11:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    張文津基金會董事長張宗元提供百萬築夢基金，簡單說就是「你做夢、我挺你」。（記者劉禹慶攝）

    張文津基金會董事長張宗元提供百萬築夢基金，簡單說就是「你做夢、我挺你」。（記者劉禹慶攝）

    張文津基金會每年提供「百萬基金逐夢計畫」，以實際行動支持澎湖縣各級學校學生勇敢追夢。計畫鼓勵學生勇於挑戰，並在實踐夢想的過程中培養堅毅、自信與創造力，今（6）日在母校馬公高中運動會宣布，鼓勵學弟妹勇敢追夢。

    張文津基金會董事長張宗元表示，如果小朋友有些夢想，但礙於資金無法完成；很多時候就是要年輕，年輕是最好的機會，張董特別以「蜜蜂與蒼蠅 經驗無用論」來比喻，所以要有夢想，該基金會目前也是在嘗試的階段。每年提供一百萬來做試驗，簡單的說就是「你做夢，我挺你！」

    張宗元相信夢想是改變人生的起點，透過「百萬基金逐夢計畫」，希望讓更多孩子有勇氣跨出第一步，把夢想化為行動，在實踐中發現自我潛能，並成為未來社會的希望與力量。

    「百萬基金逐夢計畫」申請資格：澎湖縣各級學生，可由學生個別申請，或以學校單位名義提出。凡通過評選之申請案件，將由評審團依據申請案之夢想規模進行綜合評估，經審查核實通過，由基金會董事會決定各申請案件之補助金額。

    請至澎湖縣教育處網站下載「百萬基金逐夢計畫申請辦法」，製作逐夢計畫書（格式不拘），繳交逐夢計畫書以紙本方式寄送。澎湖縣馬公市朝陽里林森路86巷5號1樓，收件人：林執行長0921-025-162。通過逐夢金核撥方式，每年8月份公告，以匯款方式匯至得獎者帳戶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播