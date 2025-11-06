為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    節目主持人蔡尚樺走進新北清水高中 與學子對談人生風險與夢想規劃

    2025/11/06 10:59 記者翁聿煌／新北報導
    新北市清水高中舉辦「風險預防專家講座」，邀請名人與學生們進行互動對談。（記者翁聿煌攝）

    新北市清水高中與合庫人壽合作，舉辦「風險預防專家講座《一五一十好好說 一拍即合爽爽過》」，邀請節目主持人蔡尚樺與合庫金控行銷長陳慧娟與學生們進行互動對談，從人生風險到夢想實踐，探討未來15年的自我規劃與挑戰。

    清水高中校長賴來展表示，理財觀念與風險意識是現代青年不可或缺的素養，期望透過與企業合作的講座，培養學生更完整的生涯與財務規劃能力。

    蔡尚樺以自身從新聞主播、節目主持人到創業者的歷程為例，分享她如何在不同人生階段面對抉擇與風險，鼓勵學生勇於追夢，同時學會規劃與承擔，強調「懂得預防風險，才能更有底氣去追逐想要的人生」，陳慧娟則結合保險專業觀點，鼓勵學生透過規劃為夢想鋪路，當自己對未來準備得更充分，就能更有底氣去追逐理想。

    清水高中學生代表也上台交流分享，張姓學生自述為內向型人格，夢想成為藥師，做決定時最重視「是否能承受最糟的結果」；黃姓學生則笑稱「走一步算一步」，志向成為有影響力的律師，分享曾主動與校長對談、參與校務推動的經驗；郭姓學生希望未來能同時修習護理與大傳，持續挑戰自我、多方探索。

    陳慧娟說，學生們展現出對未來的明確思考與行動力，勇於為人服務、也懂得規劃人生，令人印象深刻，活動針對「15年後的自己」展開想像與交流，學生代表在座談中談夢想、談價值觀，也反思如何在風險與理想間取得平衡，展現清水高中學子的思辨力與創造力。

    新北市清水高中舉辦「風險預防專家講座」，探討未來15年的自我規劃與挑戰。（記者翁聿煌攝）

