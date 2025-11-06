為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    關注100年前二林蔗農事件 一群青年製播Podcast「蔗ê代誌」

    2025/11/06 10:50 記者林曉雲／台北報導
    彰化二林 「蔗青文化工作室」關注100年前「二林蔗農事件」台灣重要的農民運動，舉辦走讀活動，帶領參與的親子民眾，朗讀二林蔗農組合幹部劉崧甫「鐵窗日記」。（圖由教育部提供）

    彰化二林 「蔗青文化工作室」關注100年前「二林蔗農事件」台灣重要的農民運動，舉辦走讀活動，帶領參與的親子民眾，朗讀二林蔗農組合幹部劉崧甫「鐵窗日記」。（圖由教育部提供）

    100年前（1925年）「二林蔗農事件」是日治時期台灣重要的農民運動，來自彰化二林的 「蔗青文化工作室」，由二林高中畢業校友組成，這群年輕人以此為主軸展開行動，場域涵蓋彰化西南四鄉鎮，透過Podcast「蔗ê代誌」等新科技，讓民眾和過往的先祖有了連結，和生活的土地產生關係，獲教育部「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」的支持，11月29至30日將在台北松山文創園區展出近年成果。

    教育部青年署科長黃雅玉說明，為鼓勵青年走入地方、關懷社區，教育部青年署持續推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，陪伴青年以行動回應地方議題，今年共獎勵50組行動團隊，「青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展」，今年以「青年居久屋」為主題，匯聚超過百組青年行動團隊，每個展攤都是青年在地實踐的縮影，青年將以行動回應社會議題，呈現串連地方能量的努力與成果，邀請民眾了解青年投入青春於地方的故事。

    蔗青文化工作室表示，團隊以1925年發生於二林的「蔗農事件」台灣農民運動的開端做為主軸，期盼不僅在事件百年之際，回顧這段歷史，透過田野調查、Podcast「蔗ê代誌」、歷史地景走讀、「文協電影隊」社區放映、「臺灣民報」漫畫轉譯及教師教案設計等多元形式，讓地方歷史有機會再次被閱讀與傳承，也讓大家重新認識曾在此生活與行動過的人們。

    此外，同樣以糖業文化為切入點的「吾所視事」團隊，以高雄橋頭「興糖村」為行動基地，從青年視角探索百年製糖聚落的生活樣貌，並以「橋頭敲敲門」田野調查訪問居民，蒐集聲音與影像素材，進而創作桌遊「再見興糖村：尋找消失的村落」，以遊戲、教育方式傳遞地方記憶，並辦理「興糖村的日與夜」地方展覽，結合藝術與互動體驗，邀請村民與青年共同參與，展現興糖村過去與現在交織的文化風景。

    彰化二林 「蔗青文化工作室」關注100年前「二林蔗農事件」台灣重要的農民運動，二林高中學生導覽員講解由「臺灣民報」轉譯的漫畫內容。（圖由教育部提供）

    彰化二林 「蔗青文化工作室」關注100年前「二林蔗農事件」台灣重要的農民運動，二林高中學生導覽員講解由「臺灣民報」轉譯的漫畫內容。（圖由教育部提供）

    吾所視事團隊製作「再見興糖村：尋找消失的村落」解謎桌遊。（圖由教育部提供）

    吾所視事團隊製作「再見興糖村：尋找消失的村落」解謎桌遊。（圖由教育部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播