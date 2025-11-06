少打一個0！ 旅客這因素86元入住中市火車站前旅館

民眾網路分享其日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚只要86元且有早餐，還可泡澡。（擷取自網路）

民眾網路分享其日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚只要86元且有早餐，還可泡澡，網友看到價格後「急敲碗」詢問如何訂到這種佛心價；台中市觀光旅遊局表示，該旅館是合法旅館，因前台管理系統輸入價格時少打一個0，價格才從860變成86元，成為美麗的錯誤，但已有2名旅客完成訂房，業者也認賠。

民眾在臉書「好想住飯店好康‧踩雷不藏私」分享，前天住在台中市中區一家飯店優惠，貼出飯店照片和刷卡記錄，品名「房租1」，金額「86」，強調入住這間一晚86元的飯店，離台中車站很近，隔天有早餐，房內浴缸可泡澡，「房間給的還行」。

網友紛詢問這種優格如何訂到？另一名網友說他也有訂到86元，意想不到的價宜；一名網友說，這種價格會讓國旅再興。

台中市觀旅局表示，這家飯店在台中市中區一棟大樓的6至12樓，離台中車站近，主打平價特色，因旅館前台管理系統（PMS）輸入價格時發生誤繕，860少打一個0，系統已同步串接至各訂房平台，當時已有2名旅客完成訂房，旅館只好依該價格提供訂房服務。

