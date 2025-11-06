為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    少打一個0！ 旅客這因素86元入住中市火車站前旅館

    2025/11/06 10:56 記者歐素美／台中報導
    民眾網路分享其日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚只要86元且有早餐，還可泡澡。（擷取自網路）

    民眾網路分享其日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚只要86元且有早餐，還可泡澡。（擷取自網路）

    民眾網路分享其日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚只要86元且有早餐，還可泡澡，網友看到價格後「急敲碗」詢問如何訂到這種佛心價；台中市觀光旅遊局表示，該旅館是合法旅館，因前台管理系統輸入價格時少打一個0，價格才從860變成86元，成為美麗的錯誤，但已有2名旅客完成訂房，業者也認賠。

    民眾在臉書「好想住飯店好康‧踩雷不藏私」分享，前天住在台中市中區一家飯店優惠，貼出飯店照片和刷卡記錄，品名「房租1」，金額「86」，強調入住這間一晚86元的飯店，離台中車站很近，隔天有早餐，房內浴缸可泡澡，「房間給的還行」。

    網友紛詢問這種優格如何訂到？另一名網友說他也有訂到86元，意想不到的價宜；一名網友說，這種價格會讓國旅再興。

    台中市觀旅局表示，這家飯店在台中市中區一棟大樓的6至12樓，離台中車站近，主打平價特色，因旅館前台管理系統（PMS）輸入價格時發生誤繕，860少打一個0，系統已同步串接至各訂房平台，當時已有2名旅客完成訂房，旅館只好依該價格提供訂房服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播