為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「鳳凰」颱風下週一到三影響北部！氣象署估強度「中颱上限」

    2025/11/06 10:42 記者吳亮儀／台北報導
    鳳凰颱風在今天凌晨生成，預計下週一開始外圍環流影響北部地區天氣。（取自中央氣象署）

    鳳凰颱風在今天凌晨生成，預計下週一開始外圍環流影響北部地區天氣。（取自中央氣象署）

    「鳳凰」颱風在今天（6日）凌晨生成，路徑也越來越收斂，中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三（10日到12日）外圍環流影響北部的天氣，南部則是下週三開始有風雨；氣象署預測鳳凰颱風強度應會達到中颱上限。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，凌晨剛生成的鳳凰颱風預計在下週一（10日）到達菲律賓北側陸地，它的路徑也越來越收斂了，看起來它會在下週二到下週三移動到巴士海峽，並開始靠近台灣陸地。

    黃恩鴻說，氣象署預估鳳凰颱風的強度會在到菲律賓陸地前，達到巔峰的中度颱風上限，但移動到巴士海峽後會開始減弱。黃恩鴻說，受鳳凰颱風和東北季風影響，週日（9日）晚上起，北部迎風面雨勢就會開始增加了。

    黃恩鴻說，下週一到下週三北部受到鳳凰颱風的外圍環流影響，有明顯雨勢，南部地區要等到鳳凰颱風的暴風中心接近，下週三開始才會增加。至於何時會發布海上颱風警報？黃恩鴻說，目前還較難評估。

    黃恩鴻說，今、明兩天水氣減少，氣溫回暖，僅剩下東北部、東部及大台北地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    氣象署說明下週一將是鳳凰颱風轉折關鍵，不排除發海上陸上颱風警報。（氣象署提供）

    氣象署說明下週一將是鳳凰颱風轉折關鍵，不排除發海上陸上颱風警報。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    注意風浪狀況。（氣象署提供）

    注意風浪狀況。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播