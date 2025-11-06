「鳳凰」颱風下週一到三影響北部！氣象署估強度「中颱上限」

鳳凰颱風在今天凌晨生成，預計下週一開始外圍環流影響北部地區天氣。（取自中央氣象署）

「鳳凰」颱風在今天（6日）凌晨生成，路徑也越來越收斂，中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三（10日到12日）外圍環流影響北部的天氣，南部則是下週三開始有風雨；氣象署預測鳳凰颱風強度應會達到中颱上限。

氣象署預報員黃恩鴻表示，凌晨剛生成的鳳凰颱風預計在下週一（10日）到達菲律賓北側陸地，它的路徑也越來越收斂了，看起來它會在下週二到下週三移動到巴士海峽，並開始靠近台灣陸地。

黃恩鴻說，氣象署預估鳳凰颱風的強度會在到菲律賓陸地前，達到巔峰的中度颱風上限，但移動到巴士海峽後會開始減弱。黃恩鴻說，受鳳凰颱風和東北季風影響，週日（9日）晚上起，北部迎風面雨勢就會開始增加了。

黃恩鴻說，下週一到下週三北部受到鳳凰颱風的外圍環流影響，有明顯雨勢，南部地區要等到鳳凰颱風的暴風中心接近，下週三開始才會增加。至於何時會發布海上颱風警報？黃恩鴻說，目前還較難評估。

黃恩鴻說，今、明兩天水氣減少，氣溫回暖，僅剩下東北部、東部及大台北地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象署說明下週一將是鳳凰颱風轉折關鍵，不排除發海上陸上颱風警報。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

注意風浪狀況。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

