11月颱躲不掉！鳳凰路徑漸明朗 颱風論壇：下週三、四恐穿越台灣上空

「鳳凰」颱風今（6日）晨生成，目前的位置在鵝鑾鼻東南東方2510公里之處，模式預報路徑均逐漸收斂、明朗，天氣粉專直言：「這樣的走勢對台灣而言最不利」。

根據中央氣象署觀測顯示，輕度颱風「鳳凰」今早8時的中心位置在北緯9.9度，東經140.8度，即在鵝鑾鼻東南東方2510公里之處，以每小時12轉20公里速度，向西北轉西北西進行；氣象署預估「鳳凰」強度持續發展，至少達到中颱上限，暴風半徑也有機會擴大到300公里。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「鳳凰」颱風未來整體路徑變化不大，模式預報均逐漸收斂、明朗。預估下週二（11日）穿越菲律賓進入南海後，會大角度北轉，朝台灣接近；週三（12日）至週四（13日）之間穿越台灣上空。

「颱風論壇」表示，屆時「鳳凰」強度仍可達輕颱上限或中颱下限，就看他卡在菲律賓多久了，也直言這樣的走勢對台灣而言最不利，請民眾這幾天要開始做防颱準備。

