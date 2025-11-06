虎頭蜂窩「1橋3巢」！玉山巡查員遭螫傷 派出重裝剷光光

玉山瓦拉米步道大分吊橋，日前橋下出現3顆虎頭蜂巢，並螫傷巡查人員，園區為此派員身著重裝剷除蜂窩。（玉管處提供）

玉山東部園區瓦拉米步道大分吊橋，近期橋下出現3顆虎頭蜂巢，導致園區巡查員經過遭螫傷，之後除緊急設置警告牌，近日也派員上山移除，只見工作人員全身防護衣「重裝上陣」，再用柴刀工具剷除蜂窩，總算解除「1橋3巢」的虎頭蜂危機。

玉山國家公園管理處表示，上個月下旬有巡查人員行經瓦拉米步道的大分吊橋時，突然遭虎頭蜂螫，所幸沒有劇烈過敏反應，未有大礙，之後檢視橋梁與周邊環境，才發現虎頭蜂窩是築在橋面底下，且一連築了3巢，便趕緊架設警告牌，提醒山友注意。

由於虎頭蜂窩位在大分吊橋，從瓦拉米步道登山口步行進入就要3天時間，因此本月1日便派員上山移除，4日工作人員穿著防護衣，全副武裝在橋上執行移除作業，才將橋下蜂窩一一剷除，預計今天就會返抵登山口。

玉管處說，一般樹林裡的蜂窩移除後，部分失巢餘蜂還會在附近活動，此次剷除的蜂巢位在吊橋底下，環境空曠比較不會滯留，但仍不排除會有零星虎頭蜂出沒，因此現場警告牌仍未撤除，並提醒山友行經快步通過，留意周邊環境，降低蜂螫風險。

玉山瓦拉米步道大分吊橋，橋下出現3顆虎頭蜂巢，並有虎頭蜂螫傷巡查人員，園區派員身著重裝剷光蜂窩。（玉管處提供）

玉山瓦拉米步道大分吊橋，日前橋下出現3顆虎頭蜂巢（紅圈處），並有虎頭蜂螫傷巡查人員。（玉管處提供）

