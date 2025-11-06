為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    母子同校攻讀營養學 攜手推廣預防醫學

    2025/11/06 10:03 記者洪臣宏／高雄報導
    呂慧芳、江立紘為輔英保健營養系母子檔同學。（輔英提供）

    呂慧芳、江立紘為輔英保健營養系母子檔同學。（輔英提供）

    輔英科大保健營養系今年出現一對母子檔同學，母親呂慧芳攻讀碩士班、兒子江立紘就讀二技。江立紘希望未來「傳承衣缽」，落實預防醫學；呂慧芳說，以前教兒子讀書，如今有些科技新知需要兒子「反向指導」，跨世代的學習更增進母子親情。

    醫學與健康學院院長陳中一指出，呂慧芳2008年即就讀輔英保健營養系進修部二技，應屆即考取營養師執照，畢業後即在診所、醫院、藥廠及團膳等領域累積豐富臨床經驗，並陸續取得糖尿病衛教師、腎臟病衛教師及體重管理營養師等多項專業證照。

    呂慧芳接觸很多病人都是罹病後，才開始重視營養，她認為這是本末倒置，因此，她在2023年創立「盈養有芳營養諮詢機構」，今年回母校就讀輔英保營系碩士班，盼能提升自身專業及諮詢機構的完整性。

    呂慧芳認為，「營養師不該只是疾病發生後的陪伴者」，因此大力推廣在生病前就要懂得吃得對、吃得好，讓營養成為日常的一部分；她提供民眾體重管理、代謝症候群與疾病飲食的調整方案，同時走入社區與企業舉辦講座。

    江立紘從小受母親的薰陶，也立志要成為營養師助人，於五專食品營養科畢業後，就以優異的成績錄取輔英保健營養系二技，母子檔同校還就讀同系，傳為佳話。

    江立紘說，他曾隨著母親參加衛教活動，目睹民眾在營養師指導下，逐漸改善健康狀況，如今與母親同校同系就讀，相互扶持，盼未來能共同攜手為預防醫學做出貢獻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播