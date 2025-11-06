為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    睽違6年！苗縣巴宰族11/8「新年再響」重啟傳統

    2025/11/06 10:06 記者張勳騰／苗栗報導
    巴宰族人在慶新年活動尾聲，會手牽手「牽田」，寓意共同守護土地與文化，凝聚出新的一年的力量與希望。（資料照）

    巴宰族人在慶新年活動尾聲，會手牽手「牽田」，寓意共同守護土地與文化，凝聚出新的一年的力量與希望。（資料照）

    苗栗縣巴宰族群協會8日上午將於三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，以及巴宰文物展示。這是自2019年後首次重啟巴宰族人過新年活動，號召老、中、青族人齊聚一堂，再續情感，並告知世人巴宰文化並未消失，在正名後，而是以新的姿態延續、發光，也邀請各界共襄盛舉。

    苗栗縣巴宰族群協會指出，巴宰族是平埔族中的一族，目前全台約有8000多人，族群分布以台中市后里、神岡區、南投縣埔里和苗栗縣三義為主。巴宰族人在140多年前遷居至三義鄉鯉魚潭一帶，約有150多人，有些已遷居外地，主要信奉耶穌。

    每年農曆11月15日是巴宰族祖先過新年的日子，苗栗縣巴宰族群協會受到疫情等因素影響，睽違6年後，8日上午9點起將再度舉辦「巴宰之聲・新年再響」活動，邀請各地族人齊聚一堂，提前歡慶新年。

    新任理事長潘英明指出，活動預估有500多位族人參加，由銅鑼舞迎賓揭開序幕，並安排宣讀《巴宰族家訓》及「祖先的話」，另舉辦「走鏢接力」及牽田等活動，讓不同年齡層的族人都能參與其中，在歡笑中凝聚情感。

    潘英明表示，今年活動亦融入現代媒介與政策資源，如歌謠教學影片、族語繪本電子書與QRcode學習站，展現科技在語言復振中的助力。此外，「巴宰族正名牆」活動將成為焦點，由族人與來賓共同簽名，象徵對巴宰族的支持與肯定。

