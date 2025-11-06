為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    驚！洗衣機發現「深色毛球」 竟是蝙蝠母子落難

    2025/11/06 09:52 記者黃子暘／新北報導
    新北土城有民眾在洗衣機發現蝙蝠母子，通報經獸醫師檢視無礙後已經原放。（新北市動保處提供）

    新北土城有民眾在洗衣機發現蝙蝠母子，通報經獸醫師檢視無礙後已經原放。（新北市動保處提供）

    新北市土城區一名民眾日前準備洗衣，突然發現洗衣機內的洗衣球上有一隻蝙蝠，民眾緊急通報新北市府動物保護防疫處協助，動保處長楊淑方表示，動保人員前往將蝙蝠轉送毛寶貝醫療中心檢查，才發現這團小毛球居然是一對蝙蝠母子，蝙蝠媽媽緊緊護著小蝙蝠，所幸經獸醫師檢視無礙，這對蝙蝠母子已在夜幕低垂時野放回原棲地，重返自然懷抱。

    淡水動物之家獸醫師黃仲煜說，蝙蝠是典型夜行性動物，棲息於陰暗隱密的環境，推測可能因天氣變化、環境干擾等因素，導致母蝙蝠尋覓新落腳點時誤闖洗衣機，所幸民眾及時通報救援。

    動保處表示，此案蝙蝠母子被以「高處倒掛」方式進行野放，因蝙蝠並不像鳥類能直接起飛，需仰賴倒掛姿勢助力展翅，所以蝙蝠野放須挑選安全環境，並要選在傍晚、夜間等蝙蝠活躍時段進行，同時避免過度照明與人為干擾。

    動保處補充，台灣部分蝙蝠屬於保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養，蝙蝠在生態系中扮演重要角色，能有效控制昆蟲數量，維持環境平衡，若發現野生動物誤闖家中，請民眾保持冷靜，勿隨意接觸避免雙方受傷，並立即通報動保處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播