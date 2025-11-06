為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北市電梯補助增分期領 減輕民眾財務壓力

    2025/11/06 09:57 記者何玉華／台北報導
    台北市老公寓申設電梯補助，自11月10日起提供分期領取補助款的新措施，減輕民眾的財務壓力。（台北市都市更新處提供）

    台北市老公寓申設電梯補助，自11月10日起提供分期領取補助款的新措施，減輕民眾的財務壓力。（台北市都市更新處提供）

    台北市30年以上且無電梯的老公寓約8萬餘棟，為加速協助改善銀髮族及行動不便者的生活需求，市府推出「電梯加碼辦」補助老公寓增設電梯300萬元，為減輕民眾財務壓力，11月10日起將提供分期領取補助款的新措施。依法規從新從優原則，預期可協助已獲核准案件（約25件）得先向都更處申請撥款。

    都市更新處指出，2023年4月推出都更第5箭「電梯加碼辦」政策，將補助金額提高至300萬元，至今累積申請案已達78件；但完成增設電梯前，民眾需自籌全額費用支付廠商，完工取得電梯使用許可後，才一次性請領全部補助款，財務壓力不小。

    都更處表示，為減輕民眾財務壓力，電梯補助再升級，將提供分期領取補助款的新措施；同時為符合2050年淨零排放發展趨勢，也希望藉由補助方式鼓勵老公寓增設具備變頻（VVVF）控制、省電休眠或智慧化控制等節能系統的電梯，確保新增設電梯兼顧能源效率與永續環保。

    都更處表示，補助作業規範已在今年10月31日修正公布，將於11月10日生效；「分期請領補助款」措施，申請案獲核准補助後3個月內，民眾可以先提供已支付廠商費用的單據及發票向都更處請領上限50%的補助款，完工取得電梯使用許可後，再請領剩餘的補助款，或一次請領全部的補助款，兩種方式供民眾選擇。此外，依法規從新從優原則，預期可協助已獲核准案件（約25件）得先向都更處申請撥款。

