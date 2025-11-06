為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不只猛男、正妹！ 新北消防猛男月曆將發表 首納小小消防員賣萌

    2025/11/06 09:57 記者吳仁捷／新北報導
    新北市消防局將於8日發表「2026新北消防形象月曆」，俗稱猛男月曆的新北消防年曆發行邁入第十八年，今年選角特別找來小小消防員賣萌，呈現溫馨又堅毅的守護意象。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局將於8日發表「2026新北消防形象月曆」，俗稱猛男月曆的新北消防年曆發行邁入第十八年，今年選角特別找來小小消防員賣萌，呈現溫馨又堅毅的守護意象。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局將於8日發表「2026新北消防形象月曆」，俗稱猛男月曆的新北消防年曆發行邁入第18年，不再是猛男、正妹角色，今年選角特別找來小小消防員賣萌，發布圍繞「全民守護‧消防萌力」主題，透過小朋友們化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象，甚至兩個月中主角，首見消防父子檔入鏡，至於身分暫時保留，留待活動當天揭曉。

    新北市消防局教育訓練科低調劇透，這些小小消防員來自消防家族，多為消防弟兄、姊妹小孩或親戚家中幼童，12個月中，多達8個月主角包含小小消防員，新北市消防局表示，歡迎民眾參加活動，可至新北市防災互動宣導網報名參加，成功報名可獲得活動專屬海報與精美小禮品，現場更提供免費咖啡，民眾可到多個互動攤位，參與遊戲、挑戰後，免費領取茶葉蛋，數量有限，歡迎市民踴躍報名，共同感受消防萌力。

    新北市消防局2026年消防年曆將於8日上午9時30分，在新北市板橋區重慶路行人徒步區（近府中捷運站）盛大發表，今年邀請舞台劇「火神的眼淚」精采開場表演，戲劇演出消防英勇與人性溫度，為發表活動揭開序幕；新北消防形象月曆邁入第18屆，長期受民眾青睞，每年發表都吸引話題。

    新北市消防局長陳崇岳表示，2026消防年曆獨家與某便利商店合作販售，從今年11月8日上午10時預購，販售至2026年1月31日24時止，售價119元，消費者可透過超商app中「隨買預約取」功能購入，銷售所得扣除必要成本後，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，提供本市公益用途。

    新北市消防局副局長陳國忠表示，新北消防形象月曆展現消防人員的專業與勇氣，包括對市民承諾安全與新北大家庭的溫度，今年邀請小朋友入鏡，象徵消防精神扎根，展現「傳承」力量，讓下一代消防英勇救災的勇消、不畏艱險的形象中學習責任與奉獻，透過世代接棒，消防信念得以延續，形成守護城市有力的防線。

    新北市義消總隊副總隊長周勝考、義消第五大隊長吳琪銘等人也協助、動員消防、義消協助拍攝發行，感謝消防與義消長年第一線守護市民安全，藉由這份充滿愛與力量的月曆，喚起全民對防災、救災工作的支持與關心，共同打造安全、溫暖、世代相傳的新北市。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播