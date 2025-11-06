不只猛男、正妹！ 新北消防猛男月曆將發表 首納小小消防員賣萌

新北市消防局將於8日發表「2026新北消防形象月曆」，俗稱猛男月曆的新北消防年曆發行邁入第十八年，今年選角特別找來小小消防員賣萌，呈現溫馨又堅毅的守護意象。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局將於8日發表「2026新北消防形象月曆」，俗稱猛男月曆的新北消防年曆發行邁入第18年，不再是猛男、正妹角色，今年選角特別找來小小消防員賣萌，發布圍繞「全民守護‧消防萌力」主題，透過小朋友們化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象，甚至兩個月中主角，首見消防父子檔入鏡，至於身分暫時保留，留待活動當天揭曉。

新北市消防局教育訓練科低調劇透，這些小小消防員來自消防家族，多為消防弟兄、姊妹小孩或親戚家中幼童，12個月中，多達8個月主角包含小小消防員，新北市消防局表示，歡迎民眾參加活動，可至新北市防災互動宣導網報名參加，成功報名可獲得活動專屬海報與精美小禮品，現場更提供免費咖啡，民眾可到多個互動攤位，參與遊戲、挑戰後，免費領取茶葉蛋，數量有限，歡迎市民踴躍報名，共同感受消防萌力。

請繼續往下閱讀...

新北市消防局2026年消防年曆將於8日上午9時30分，在新北市板橋區重慶路行人徒步區（近府中捷運站）盛大發表，今年邀請舞台劇「火神的眼淚」精采開場表演，戲劇演出消防英勇與人性溫度，為發表活動揭開序幕；新北消防形象月曆邁入第18屆，長期受民眾青睞，每年發表都吸引話題。

新北市消防局長陳崇岳表示，2026消防年曆獨家與某便利商店合作販售，從今年11月8日上午10時預購，販售至2026年1月31日24時止，售價119元，消費者可透過超商app中「隨買預約取」功能購入，銷售所得扣除必要成本後，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，提供本市公益用途。

新北市消防局副局長陳國忠表示，新北消防形象月曆展現消防人員的專業與勇氣，包括對市民承諾安全與新北大家庭的溫度，今年邀請小朋友入鏡，象徵消防精神扎根，展現「傳承」力量，讓下一代消防英勇救災的勇消、不畏艱險的形象中學習責任與奉獻，透過世代接棒，消防信念得以延續，形成守護城市有力的防線。

新北市義消總隊副總隊長周勝考、義消第五大隊長吳琪銘等人也協助、動員消防、義消協助拍攝發行，感謝消防與義消長年第一線守護市民安全，藉由這份充滿愛與力量的月曆，喚起全民對防災、救災工作的支持與關心，共同打造安全、溫暖、世代相傳的新北市。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法