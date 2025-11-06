中研院、政大學者訪談信徒 紀錄北港武德宮財神信仰

雲林北港武德宮為宣揚財神信仰，出版新書，由中研院政治大學共11名學者探訪，紀錄36名信徒事蹟，盼深入了解財神信仰內涵。（記者李文德攝）

雲林北港武德宮每年參拜香客超過800萬人次，是當地香火鼎盛宮廟之一。為宣揚財神信仰，出版新書《武德之靈祕見聞錄》，由中央研究院、中正、政治大學等11名學者探訪，紀錄36名信徒事蹟，盼與台灣宗教學者共同深入了解財神信仰內涵。

主委林安樂指出，自從建廟以來，武德宮大小事宜依扶鸞降駕指示處理，不僅因此庇佑眾多信眾，更是造就不少知名企業，甚至廟方也不定期開辦國際性學術講座、理財相關講座、希望讓財神信仰更學術化與生活化。

林安樂表示，此次出版的新書是中研院院士李豐楙與政治大學華人宗教研究中心教授林振源共同擔任主編，是廟方與學界「產學合作計畫」的重要成果，全書記載36名代表性親歷者，由11位學者以田野實錄方式訪談、比對史料與現場證言，為學界與社會提供珍貴的一手扶鸞文化資料。

林安樂表示，他走訪各地分靈宮，聆聽企業興衰轉折、重症轉危為安、孝行感格等真人實事，體會到若沒有記述與存檔，珍貴經驗易消逝，本書將口耳相傳的經驗化為社會可理解、可評估的公共文本。

廟方指出，除發表新書外，同時也慶祝《內壇見聞》再版，該書是林安樂10年來第一線觀察與記錄武德宮「內壇」公案，以第一人稱方式書寫，從選拔與訓練乩手、神人磨合，到協助重大病苦與急難個案，呈現現代醫療與宗教實踐在「因與果」層面互補視角，觸及信眾關切的事業等議題。

雲林北港武德宮為宣揚財神信仰，出版新書，由中研院政治大學共11名學者探訪，紀錄36名信徒事蹟，盼深入了解財神信仰內涵。（記者李文德攝）

