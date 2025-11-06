把握好天氣！天氣風險：鳳凰颱風不排除近台 下週恐發警報

下週一起鳳凰颱風逐步北轉，不排除可能會相當接近台灣，各地都有受影響機會。（圖擷自天氣風險 WeatherRisk）

第26號颱風「鳳凰」今（6日）晨生成，本週對台尚無影響，下週一（10日）起逐步北轉，不排除可能會相當接近台灣，各地都有受影響機會，下週二至下週四（11-13日）都是需要注意的時間。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今東北季風開始逐漸減弱，環境水氣減少，只有迎風面的基隆北海岸、東半部到恆春半島地區會有稍多的雲量及局部短暫雨，西半部地區普遍晴朗，只有午後山區附近有零星降雨機會。北部白天高溫回到27-28度、中南部則普遍約在30-32度、宜蘭高溫約25度、台東仍可達29-30度。

週五到週日（7-9日）上半天大致都維持類似天氣型態，白天溫暖、早晚偏涼，會有明顯的日夜氣溫變化，早起出門或是晚歸的話要記得帶件外套。週日下半天到晚間則有新一波東北季風南下影響，迎風面大台北、東半部至恆春半島會陸續轉為陰雨濕涼天氣，下週一鳳凰颱風已經來到台灣南方，外圍環流開始加入影響，除了使東北季風風速更強，也會帶來水氣增多，上面提到迎風面地區的降雨範圍更大、雨量有進一步增多的趨勢。

「鳳凰」本週路徑都以西行為主，對台灣尚無影響，下週一通過菲律賓呂宋島後有逐漸北轉趨勢，下週二鳳凰颱風開始北轉，會朝哪個方向移動、離台多近仍無法確定，依目前預報來看可能需要發布颱風警報，至於發布時間、發布區域等詳細資訊，還是得等到颱風可能路徑的散佈範圍縮小一點、不確定性降低以後才有較可信的評估結果，但至少下週二至下週四都是需要注意的時間。

