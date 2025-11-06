為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把握好天氣！天氣風險：鳳凰颱風不排除近台 下週恐發警報

    2025/11/06 09:30 即時新聞／綜合報導
    下週一起鳳凰颱風逐步北轉，不排除可能會相當接近台灣，各地都有受影響機會。（圖擷自天氣風險 WeatherRisk）

    下週一起鳳凰颱風逐步北轉，不排除可能會相當接近台灣，各地都有受影響機會。（圖擷自天氣風險 WeatherRisk）

    第26號颱風「鳳凰」今（6日）晨生成，本週對台尚無影響，下週一（10日）起逐步北轉，不排除可能會相當接近台灣，各地都有受影響機會，下週二至下週四（11-13日）都是需要注意的時間。

    天氣風險公司分析師歐宗學表示，今東北季風開始逐漸減弱，環境水氣減少，只有迎風面的基隆北海岸、東半部到恆春半島地區會有稍多的雲量及局部短暫雨，西半部地區普遍晴朗，只有午後山區附近有零星降雨機會。北部白天高溫回到27-28度、中南部則普遍約在30-32度、宜蘭高溫約25度、台東仍可達29-30度。

    週五到週日（7-9日）上半天大致都維持類似天氣型態，白天溫暖、早晚偏涼，會有明顯的日夜氣溫變化，早起出門或是晚歸的話要記得帶件外套。週日下半天到晚間則有新一波東北季風南下影響，迎風面大台北、東半部至恆春半島會陸續轉為陰雨濕涼天氣，下週一鳳凰颱風已經來到台灣南方，外圍環流開始加入影響，除了使東北季風風速更強，也會帶來水氣增多，上面提到迎風面地區的降雨範圍更大、雨量有進一步增多的趨勢。

    「鳳凰」本週路徑都以西行為主，對台灣尚無影響，下週一通過菲律賓呂宋島後有逐漸北轉趨勢，下週二鳳凰颱風開始北轉，會朝哪個方向移動、離台多近仍無法確定，依目前預報來看可能需要發布颱風警報，至於發布時間、發布區域等詳細資訊，還是得等到颱風可能路徑的散佈範圍縮小一點、不確定性降低以後才有較可信的評估結果，但至少下週二至下週四都是需要注意的時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播