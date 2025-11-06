高雄特搜繩索隊奪國際賽亞軍，展現台灣國際救援實力。（市府提供）

高雄市特搜大隊繩索救援隊角逐「2025GRIMP Taiwan國際繩索救助邀請賽」，歷經3天極限考驗，於25支國內外頂尖隊伍中脫穎而出，榮獲亞軍，是台灣隊伍中排名最高榮耀，展現高雄特搜堅毅實力。

消防局特搜大隊成員組成繩索救援隊（簡稱KRRT）近日參加「2025GRIMP Taiwan國際繩索救助邀請賽」，與日本、韓國等25支國內外頂尖隊伍，集結亞洲最大、世界第三大規模的內政部消防署訓練中心及周邊競賽，以全面模擬真實災難現場，考驗參賽隊伍的體能、技術與心智極限，在高風險環境中臨場反應與專業判斷，展開綜合體技能與團隊默契的巔峰對決。

以明潭發電廠場景考驗最為艱鉅，KRRT隊員背負數十公斤裝備，迎戰120公尺陡坡救援、70公尺高空吊掛與跨橋T型救援等高難度任務，在酷熱氣候與高空壓力下，展現堅毅意志與精湛技術，以精準繩索架設，完成多項極限挑戰；訓練中心任務涵蓋斜面攀救、橋下侷限空間吊掛、倒塌建物重物壓制及高空複合系統操作等項目，考驗隊伍整合技術與戰術能力，KRRT憑藉冷靜思維、嚴謹節奏與團隊默契，展現高雄特搜專業與執行力。

KRRT歷經3天極限考驗，榮獲亞軍殊榮，高雄市消防局表示，將持續精進救援技術、強化團隊能量，持續守護市民安全。

高雄特搜繩索隊奪國際賽亞軍，展現台灣國際救援實力。（市府提供）

