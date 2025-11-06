為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    挺傳統市場豬肉攤商 高市府再加碼補助1.5萬元

    2025/11/06 09:12 記者葛祐豪／高雄報導
    挺傳統市場豬肉攤商， 高市府再加碼補助1.5萬元。（市府提供）

    挺傳統市場豬肉攤商， 高市府再加碼補助1.5萬元。（市府提供）

    中央宣布今（6日）中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除，高市府今天上午也宣布，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，以實際行動支持攤商。

    自10月22日非洲豬瘟疫情，高市府於23日啟動每日市場監控機制，持續掌握全市公有及民有市場地豬肉供應與價格變化，並依中央指示滾動調整防疫應變作為，確保民生市場供需穩定。

    這段時間，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業。市長陳其邁感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，今天宣布，除之前全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，以實際行動支持攤商。

    此次補助對象，依經濟部公布為高雄市列管有案的公民有零售市場及攤集場的專營販售生鮮溫體豬肉攤商，攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前，即在傳統市集內從事生鮮溫體豬肉販售，於國內非洲豬瘟疫情後配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失，經濟部每攤補助3萬元，高市府再加碼每攤補助1.5萬元，合計高雄市每攤補助4.5萬元。

    高市經發局表示，後續將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後，第一時間主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊，無管理委員會組織者，由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播