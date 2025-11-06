活豬解禁！彰化知名肉圓、爌肉飯：11/8吃到溫體豬肉

阿泉爌肉飯星期六喜迎溫體豬肉回歸，備受老饕期待。（資料照）

非洲豬瘟禁運宰措施分2階段解禁，首階段今天（6日）中午恢復活豬運載，彰化市使用溫體豬肉的知名傳統肉圓、爌肉飯等店家紛紛展開重新開店前的前置作業，其中阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等店家都宣布今天暫時停業1天，重新整理店面與環境，俟明天第2階段開放拍賣、屠宰，預估最快8日就有美味的溫體豬肉可供消費者大快朵頤。

阿璋肉圓老闆施明裕指出，他們堅持使用當天現宰的國產溫體豬後腿肉作為內餡，但因非洲豬瘟疫情的禁運、禁宰令，導致豬肉供應鏈中斷。由於冷凍豬肉取代溫體豬肉，會影響肉圓的品質與風味，因此他們只能忍痛在10月27日宣布暫停營業，員工薪資照常發放；政府宣布今天起陸續恢復活豬運載、屠宰，他們也樂觀其成，這兩天將由員工進行環境清潔與店面整理大掃除，預計最快11月8日星期六消費者就可以享用到美味的肉圓。

阿泉爌肉飯則是今天在官網宣布，今天照常營業販賣雞腿飯、雞腿便當，明天（7日）店休1天，8日星期六恢復營業，預計最快星期六就將恢復販售溫體豬肉的爌肉飯，但雞腿飯、雞腿便當由於甚受消費者喜愛，因此也會持續販售。阿三肉圓也在官網宣布預計8日恢復營業。消費者則高度期待星期六可以吃到美味可口的肉圓、爌肉飯。

