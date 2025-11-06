為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    活豬解禁！彰化知名肉圓、爌肉飯：11/8吃到溫體豬肉

    2025/11/06 08:46 記者湯世名／彰化報導
    阿泉爌肉飯星期六喜迎溫體豬肉回歸，備受老饕期待。（資料照）

    阿泉爌肉飯星期六喜迎溫體豬肉回歸，備受老饕期待。（資料照）

    非洲豬瘟禁運宰措施分2階段解禁，首階段今天（6日）中午恢復活豬運載，彰化市使用溫體豬肉的知名傳統肉圓、爌肉飯等店家紛紛展開重新開店前的前置作業，其中阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等店家都宣布今天暫時停業1天，重新整理店面與環境，俟明天第2階段開放拍賣、屠宰，預估最快8日就有美味的溫體豬肉可供消費者大快朵頤。

    阿璋肉圓老闆施明裕指出，他們堅持使用當天現宰的國產溫體豬後腿肉作為內餡，但因非洲豬瘟疫情的禁運、禁宰令，導致豬肉供應鏈中斷。由於冷凍豬肉取代溫體豬肉，會影響肉圓的品質與風味，因此他們只能忍痛在10月27日宣布暫停營業，員工薪資照常發放；政府宣布今天起陸續恢復活豬運載、屠宰，他們也樂觀其成，這兩天將由員工進行環境清潔與店面整理大掃除，預計最快11月8日星期六消費者就可以享用到美味的肉圓。

    阿泉爌肉飯則是今天在官網宣布，今天照常營業販賣雞腿飯、雞腿便當，明天（7日）店休1天，8日星期六恢復營業，預計最快星期六就將恢復販售溫體豬肉的爌肉飯，但雞腿飯、雞腿便當由於甚受消費者喜愛，因此也會持續販售。阿三肉圓也在官網宣布預計8日恢復營業。消費者則高度期待星期六可以吃到美味可口的肉圓、爌肉飯。

    阿璋肉圓星期六開賣，老饕樂翻。（資料照）

    阿璋肉圓星期六開賣，老饕樂翻。（資料照）

    阿三肉圓預計星期六回歸營業。（資料照）

    阿三肉圓預計星期六回歸營業。（資料照）

    阿璋肉圓星期六回歸營業，預料將大排長龍。（資料照）

    阿璋肉圓星期六回歸營業，預料將大排長龍。（資料照）

    阿泉爌肉飯星期六回歸，預料將湧入大批饕客。（資料照）

    阿泉爌肉飯星期六回歸，預料將湧入大批饕客。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播