11/8來南投追懸日美景！最佳觀賞時間有20分鐘

南投市民族路立冬前後會出現的懸日美景，市公所8日下午3點到5點10分在最佳觀賞路段封街，讓民眾安全的拍攝。（圖擷自市長張嘉哲臉書）

11月「立冬」節氣前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景，南投市公所根據氣象署的懸日資訊，週六（8日）下午3點到5點10分封街追懸日，最佳觀賞時間推測是下午4點44分到5點4分，地點在民族路與公園路街交叉口，現場有迷你市集，贈送50元消費券（送完為止）。

南投市民族路懸日美景，每年出現在「立冬」前後，被形容像「曼哈頓懸日」一樣浪漫美麗，沿著長街坡道往上看，夕陽會如蛋黃般懸掛在八卦山脈之上，與街道形成充滿橘紅色調的景致。

今年「立冬」是11月7日，依據往年經驗，6、7、8日都可追懸日，南投市公所則將在8日下午3點到5點10分，在民族路（從大同街到南陽路）及公園街（從民權街到龍井街）實施封街管制，方便民眾拍攝懸日美景。

南投市公所表示，「封街追懸日」已成南投市的最美傳統，封街路段會有音樂表演，並設迷你小市集，邀請美食攤商、餐車前來擺攤，當天會發放50元消費券，數量有限發完為止。

市公所建議，當天最佳觀賞懸日時間，推測在下午4點44分到5點4分，懸日時段太陽光正對觀賞者的眼睛，公所也提醒不要眼睛盯著太陽，以免傷害視網膜。

