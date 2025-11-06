澎湖女婿曾右鑫 異鄉建立觀光果園築夢踏實

澎湖女婿曾右鑫（左），希望在異鄉澎湖完成觀光果園夢想。（記者劉禹慶攝）

來自花蓮玉里的曾右鑫，因10年職軍生涯，由後山漂洋跨海抵達離島澎湖服役，在異鄉的日子，結識同為軍人的妻子，成為澎湖女婿，2人婚後育有1子，興起落地生根的念頭，由於老家務農的緣故，因此毅然而然決定轉換跑道，選擇退役後在異鄉澎湖，完成觀光果園的夢想，並成為「澎湖好農」行列一員。

由於澎湖土壤貧瘠，廢耕地林立，遭銀合歡盤據，曾右鑫要完成夢想，就必須先與銀合歡奮戰，位在東衛土地，部分承租、部分則是友人慷慨借用，佔地約500餘坪，光是整地、清除生命力強韌的銀合歡，僅憑一己之力很難完成，還好同樣來自台灣的友人徐靖軒、還有在澎湖擔任職軍的弟弟等，都提供協助，才讓曾的「秧米農園」漸具雛型，踏出築夢的第一步。

隨著空地環境整理後，旋即展開第二步搭建網室，以離地栽培、滴灌、溫濕度監控、給水給溫、病蟲害防治等方式種植，但第一年就受到颱風氣候嚴厲的考驗，導致首批種植草莓顆粒無收，還好曾右鑫早已做好心理準備，重新收拾心情再培育新苗，堅信自己能逐夢踏實的信念，一直支撐他持續前行。

雖然退伍前規畫斥資百萬，就可能圓夢，但現實生活及隱形成本增加，現已貸款投資200多萬元，曾右鑫在追夢之餘，也要平衡生活上的開銷，因此四處接營區自動販賣機及海巡署監視系統工程，讓妻子溫飽不成問題，才能持續在觀光農場夢想之路前進完夢。

曾右鑫由苗栗引進草莓苗，在澎湖大規模試種。（記者劉禹慶攝）

