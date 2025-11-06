為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市美髮業者以行動傳愛 捐款支持家扶兒少照顧服務

    2025/11/06 06:59 記者蔡文居／台南報導
    南市在地美髮業者尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司捐款支持南台南家扶中心，南市社會局長郭乃文（左二）出席見證。（南市社會局提供）

    台南市在地美髮業者尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，捐款支持南台南家扶中心，用於支持弱勢家庭及兒少照顧服務。南市社會局感謝業者在景氣不易的時刻，仍願意慷慨解囊，讓社會看見美髮業者的溫度。

    南市社會局長郭乃文表示，尤拿髮藝成大館董事長陳錫銘及台灣瀧川有限公司總經理黃榮漢長期關心社會議題，不僅以專業技術服務市民，更以實際行動關懷弱勢族群。

    陳錫銘表示，從事美髮業多年，深知「讓人變美」不僅是外在的服務，更希望用愛心讓城市變得更美好。「每一次剪髮、每一場造型，背後都有許多故事。我們承諾日後也會參與公益剪髮，希望透過這份心意，為社會帶來一點正能量，也讓更多人感受到被關心的溫度。」

    南家扶主任李保良表示，感謝尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司的善舉，善款將用於支持弱勢家庭生活補助與青少年課後照顧服務。這筆3萬元捐款不僅是一份資源，更是一份關懷，讓我們在服務的路上更有力量。

