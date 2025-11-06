為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    爌肉飯強力回歸！豬多養15天太肥？專家說「更好吃」原因曝光

    2025/11/06 06:33 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化肉圓採用現宰溫體豬肉，非洲豬瘟禁運禁宰令即將解除，也將強力回歸。（資料照）

    彰化肉圓採用現宰溫體豬肉，非洲豬瘟禁運禁宰令即將解除，也將強力回歸。（資料照）

    針對非洲豬瘟禁運禁宰令將於7日解封，彰化爌肉飯、肉圓也將強力回歸美食日常，有人憂心豬隻多養了15天會太肥一事，動物營養顧問陳筑閔強調，因為天候還在高溫期，豬隻吃不多，豬農也會控制餵食量，因此，毛豬經過延長飼養，肉質還會更成熟的鮮甜好吃！

    陳筑閔表示，台灣各地肉品市交易的毛豬，大多是落在每頭110到120公斤的大肉豬，因為這段天氣的平均溫度在28度以上，對豬隻來說還是太熱吃不多，比起更涼爽的22度，每日大約減少0.2到0.3公斤的食量。

    而豬農在明確知道出貨交易延遲，就會自動控制餵食量，不會刻意催肥。尤其台灣常見的豬種是LYD三品種雜交白豬，LYD豬在肥育後段的平均每日所增加體重，並非一般人想像的直線上升，則是會隨著體重上升而下降，所以不會出現豬隻過肥情況。

    而台灣毛豬通常在110到120公斤左右進行交易與屠宰，北部的市場喜歡肉質較熟的大豬，有時候屠宰體重會來到130公斤，因此，在結束15天的禁運禁宰令之後，推估進入肉品市場交易的毛豬大約會落在每頭120到132公斤左右，並不會過肥，反而能夠享受到延長飼養，肉質更成熟的鮮甜豬肉味！

    彰化爌肉飯採用溫體豬肉，隨著非洲豬瘟禁運禁宰令即將解除，也將強力回歸。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化爌肉飯採用溫體豬肉，隨著非洲豬瘟禁運禁宰令即將解除，也將強力回歸。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化爌肉飯的肥肉瘦肉組合，是許多人的最愛。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化爌肉飯的肥肉瘦肉組合，是許多人的最愛。（資料照，記者劉曉欣攝）

    熱門推播