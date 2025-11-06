為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風下週恐襲台 吳德榮：慎防暴風及大量致災雨

    2025/11/06 08:25 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬（左）顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島後北轉侵襲台灣，各別模擬路徑已較先前收歛。最新歐洲模式12日8時模擬圖（右）顯示，鳳凰挾暴風及大量致災雨威脅台灣。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬（左）顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島後北轉侵襲台灣，各別模擬路徑已較先前收歛。最新歐洲模式12日8時模擬圖（右）顯示，鳳凰挾暴風及大量致災雨威脅台灣。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署表示，今天（6日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面降雨區域縮小，僅大台北地區、宜花有局部降雨機率，桃園以南多為晴到多雲的天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天至下週日（9日）各地為多雲時晴，白天最高氣溫皆達30度以上；鳳凰颱風預計侵襲台灣，下週二（11日）起各地慎防「暴風及大量致災雨」威脅。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至下週日仍受東北季風影響；但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升，各地白天偏熱、早晚涼，最高氣溫皆達30度以上。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一（10日）鳳凰颱風外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下週二（11日）、週三（12日）各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」威脅，模式仍有不確定性，需密切觀察。下週四（13日）下午鳳凰減弱遠離，天氣由南至北先後好轉。

    吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑分布在兩側，已較先前收歛，顯示預測路徑的不確定性也較縮小。

    吳德榮指出，最新歐洲模式12日8時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有自巔峰逐漸減弱的趨勢，但仍挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣，絕不可小覷。

    吳德榮補充，最新（6日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗今午至明天將以最強之姿，挾暴風及致災雨侵襲越南。

