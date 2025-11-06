11/06 各報重點新聞一覽

考試院秘書長劉建忻表示，因人口結構改變，根據估算，廿年後公教退撫基金每年收支短差達二千億元，「若用眼前去看國家財務好像還不錯，未來那個洞會更大」。（資料照）

劉建忻：若用眼前去看國家財務 公教退撫基金 未來洞會更大

立法院司法及法制委員會昨在朝野爭議中初審通過「停砍公教年金」相關草案，全數條文保留送交朝野協商。考試院秘書長劉建忻表示，因人口結構改變，根據估算，廿年後公教退撫基金每年收支短差達二千億元，但政府不會只背著公教人員，勞工也是政府的責任，「若用眼前去看國家財務好像還不錯，未來那個洞會更大」。

應變中心：疫情清零 豬隻2階段解禁 活豬運載今午恢復 明零時恢復拍賣屠宰

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，為圍堵疫情，全國實施禁運宰等措施，非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，因已達清零目標，分二階段解禁，第一階段是今日中午十二時後恢復活豬運載，第二階段為七日凌晨零時開放拍賣、屠宰、屠體運輸，廚餘仍維持禁用。

掃蕩太子集團 逮捕陳志親信 辜淑雯、操盤手王昱棠等5人聲押禁見

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，我國檢、調、警前天掃蕩該集團在台設立的公司，拘提陳志的親信辜淑雯、太子集團在台操盤手王昱棠等廿三人到案，昨訊後依組織犯罪、洗錢及意圖營利賭博等罪嫌，且有串、滅證及逃亡之虞聲押禁見王、辜及集團幹部李守禮、邱子恩、涂又文共五人，陳志在台發展的中國籍核心左右手李添已出境，但他的秘書及集團員工、共犯等十七人訊後以三萬元至一百萬元不等金額交保，尚有一女漏夜偵訊中。

活豬禁運今午解封 農業部管制出豬防價崩

為防堵非洲豬瘟，國內豬肉禁運、禁宰十五天，非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，由於確診只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今午十二時起，活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。行政院長卓榮泰指出，預計八日（周六）起，市場開始供應溫體豬；在達成落實查核、即時監控及完備法令前，將維持禁用廚餘養豬政策。

台電：核二核三有重啟機會 盤點評估報告已送經部

台電已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生昨（5）日表示，核二、核三有重啟機會與條件。他並說，核三要進行大修，核二則要先完成室外乾貯興建，將核反應爐燃料棒移出後，才能進行核島區檢查。

堅信美必挺台時代已不復返

三度獲得普立茲獎的紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）5日警告，「堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返」，他坦言「我都不確定川普會保護紐約，遑論台灣」。佛里曼建議台灣在動盪下保持節制、強化經濟與科技優勢，以「低調且不可或缺」的姿態在大國競逐間守住空間。

林佳龍：CNN背後有集團搞認知作戰

美媒《CNN》日前報導外交部長林佳龍9月下旬在紐約舉辦餐會，卻無美方重要賓客到場。外交部日前澄清內容有誤，林佳龍5日更在立法院直言《CNN》的錯誤報導是認知作戰，「背後有集團在搞」，他喊話「有講過的最好道歉！」朝野立委追問放話者是否暗指國安會祕書長吳釗燮？但林佳龍未正面回應。

