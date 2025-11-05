埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

日前有民眾發現黃牛被小貨車拖行，腳底受傷，現場血跡斑斑。（資料照，民眾提供）

這隻黃牛已被善心人士買下，經由南投縣議員陳宜君、王秋淑和行政院中聯中心代執行長陳錦倫奔走，獲台南市議員李宗翰協助，6日將到台南市「老牛的家」頤養天年。（民眾提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮被小貨車拖行雙腳受傷流血的黃牛，引發社會關注，飼主4日已悄悄將牛出售，所幸牠是被善心人士買走，希望能為其找到養老處所，經縣議員陳宜君、王秋淑、行政院中聯中心代理執行長陳錦倫等人奔走，獲台南市議員李宗翰協助，黃牛明（6日）將到台南市「老牛的家」頤養天年。

2日下午有民眾發現黃牛被小貨車拖行，拍下影片PO網，指稱「沒看過遛牛」。而這隻黃牛和小貨車後來停在中正一號橋，牛的頸部有勒痕、蹄底受傷流血，路上血跡斑斑，但駕駛不見人影，民眾懷疑牛遭虐報警。警方後來找到75歲飼主，他說帶這隻種牛去配種，牛隻沒走過柏油路才會受傷不走。

南投縣家畜疾病防治所3日緊急尋求獸醫支援，國立中興大學獸醫系莊士德教授得知，趕赴埔里幫黃牛療傷，並叮囑南投防治所人員持續追蹤，預定下週回診，確保傷口不再惡化。

很多民眾持續關注黃牛的動態，昨天有人在Threads貼文，指這隻受傷黃牛4日已被飼主賣掉，網友群情激憤，擔心黃牛被宰殺；幸好買主是善心人士，與南投縣議員陳宜君、王秋淑等人聯繫，請她們代尋安養處所。經行政院中部聯合中心代理執行長陳錦倫牽線，獲台南市議員李宗翰協助，先到台南市哞哞乳牛獸醫診所檢查後，即可入住「老牛的家」養老。

本月2日小貨車拖著黃牛，被行經民眾拍到。（資料照，擷取自Threads）

