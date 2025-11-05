台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

大雅區昌平路一處塑膠工廠晚上火警，濃濃煙霧臭味飄散。（林家峰里長提供）

空污警報！台中市大雅區昌平路4段一處塑膠工廠，今晚8點發生火警，由於目前吹偏北風，環保局發火警空汙快訊並指出，下風處及附近巷弄可能有異味發生，提醒注意並關閉門窗；不過網友稱，直到夜間9、10點，北區、南區、中區、西區、西屯、大里區，也聞到濃濃的塑膠味。

環保局指出，大雅區昌平路4段282南11巷附近工廠發生火警，消防隊搶救後火勢已控制，不過冒出黑煙四處飄散，目前環境風場北風，附近區域及下風處（昌平路4段、昌平路4段282巷、昌平路4段312巷、昌平路4段282南一巷、昌平路4段303巷、昌平路4段310巷等附近）皆可能會有火災異味情形。

請繼續往下閱讀...

網友也紛紛貼文反映，「整個台中從大雅臭到南區」、「水湳大鵬路超級臭」、「西區勤美這也有聞到」、「中區中華路夜市這裡也有那種味道 」、「北區五權路附近也有聞到，還以為鄰居有在燒東西」、「北區中國醫這也聞得到」、南區忠明南路南屯路口附近，9點多滿屋就聞到濃濃的塑膠味！」

大雅區昌平路一處塑膠工廠火警，環保局晚間發出空污警報。（環保局提供）

大雅區昌平路一處塑膠工廠晚上火警，濃濃煙霧臭味飄散。（林家峰里長提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法