為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

    2025/11/05 22:51 記者蔡淑媛／台中報導
    大雅區昌平路一處塑膠工廠晚上火警，濃濃煙霧臭味飄散。（林家峰里長提供）

    大雅區昌平路一處塑膠工廠晚上火警，濃濃煙霧臭味飄散。（林家峰里長提供）

    空污警報！台中市大雅區昌平路4段一處塑膠工廠，今晚8點發生火警，由於目前吹偏北風，環保局發火警空汙快訊並指出，下風處及附近巷弄可能有異味發生，提醒注意並關閉門窗；不過網友稱，直到夜間9、10點，北區、南區、中區、西區、西屯、大里區，也聞到濃濃的塑膠味。

    環保局指出，大雅區昌平路4段282南11巷附近工廠發生火警，消防隊搶救後火勢已控制，不過冒出黑煙四處飄散，目前環境風場北風，附近區域及下風處（昌平路4段、昌平路4段282巷、昌平路4段312巷、昌平路4段282南一巷、昌平路4段303巷、昌平路4段310巷等附近）皆可能會有火災異味情形。

    網友也紛紛貼文反映，「整個台中從大雅臭到南區」、「水湳大鵬路超級臭」、「西區勤美這也有聞到」、「中區中華路夜市這裡也有那種味道 」、「北區五權路附近也有聞到，還以為鄰居有在燒東西」、「北區中國醫這也聞得到」、南區忠明南路南屯路口附近，9點多滿屋就聞到濃濃的塑膠味！」

    大雅區昌平路一處塑膠工廠火警，環保局晚間發出空污警報。（環保局提供）

    大雅區昌平路一處塑膠工廠火警，環保局晚間發出空污警報。（環保局提供）

    大雅區昌平路一處塑膠工廠晚上火警，濃濃煙霧臭味飄散。（林家峰里長提供）

    大雅區昌平路一處塑膠工廠晚上火警，濃濃煙霧臭味飄散。（林家峰里長提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播