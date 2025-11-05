亮點曝光!明年台南左鎮燈會 續邀漁光島爆紅團隊演出

「即將成真」火舞團今年初的左鎮燈會精彩演出，迴響熱烈。（黃清樹提供）

台南左鎮燈會已建立口碑，公所整合各界資源，明年初繼續推出，且在熱心企業家支持下，再次邀請漁光島火舞藝術節爆紅團隊「即將成真」駐場演出，希望帶來熱鬧人潮，活絡觀光。

區長李燿州提到，2026的左鎮燈會，將以「淺山DNA」為策展核心，將觀眾帶入一場特別的感官旅程，而系列作品的竹編結構，如同遺傳的基因鏈條，錯落交織，映照人類與自然共生的印記，相關內容，正與地方各界籌辦中。

請繼續往下閱讀...

李燿州表示，明年初的春節燈會，系列作品必須至少75%採用竹材，充分融入轄內重要的傳統產業元素，火舞團則是活動最大亮點之一，希望帶來人潮，打開地方能見度，熱鬧行銷左鎮的特色。

以月世界景觀著稱的左鎮，是全市人口排名倒數的行政區，地方各界齊心協力舉辦的燈會活動，佳評如潮，明年邁入第3屆，一樣在春節前展開，串連老街與蔗埕公園，系列的竹藝創作精彩呈現，而最重要的表演戲碼，由「即將成真」火舞團擔綱，於228假期的晚間登場。

李燿州說，即將成真火舞團今年初已有在燈會活動中獻藝，根據估算，當天陸續湧入近萬遊客，迴響熱烈，在地出身的知名企業家亨達模具公司董事長黃清樹繼續支持經費，又一次邀請前來共襄盛舉，並移師至老街附近的左鎮國小校園表演，空間較大，盼能再創人潮高峰，民眾不要錯過。

「即將成真」火舞團今年初的左鎮燈會精彩演出，現場爆滿人潮。（黃清樹提供）

「即將成真」火舞團今年初的左鎮燈會有精彩演出。（黃清樹提供）

「即將成真」火舞團今年初的左鎮燈會演出，大受好評。（黃清樹提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法