為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金門斥資1.2億新建賢庵國小幼兒園 議員：少子化下盼有整體規劃

    2025/11/05 22:15 記者吳正庭／金門報導
    金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」舉行動土典禮，縣長陳福海（右1）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左3）、副議長歐陽儀雄（左2）持鏟啟動。（記者吳正庭攝）

    金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」舉行動土典禮，縣長陳福海（右1）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左3）、副議長歐陽儀雄（左2）持鏟啟動。（記者吳正庭攝）

    金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」今天舉行動土典禮，工程經費約1億2276萬元，預計2027年7月完工。校方表示，新建大樓將為地方幼教注入新能量，提供更優質、安全、溫馨的幼兒學習環境，打造幸福教育新基地。

    縣府表示，縣府推動「賢庵新村土地重劃與學區新建計畫」，以完善的公共建設與優質的教育環境，打造兼具人文氣息與現代風貌的新典範社區；並透過硬體提升與軟體加強，提供孩子安全舒適的學習環境。

    賢庵國小校長黃芸芸說，教學大樓完工後將是一座美麗的花園，充滿陽光，生機盎然；期待2年後這座大樓可以成為賢庵地區的新地標，也是金門幼兒教育願景的新里程碑。

    縣議員董森堡私下指出，提供孩子優質的學習環境責無旁貸，但面臨少子化的壓力，希望縣府花費的每塊公帑都要經過整體的考量與規劃，不希望看到幼兒園蓋好卻招不到學生的情形發生。

    賢庵國小表示，新建幼兒園教學大樓工程基地位於賢庵國小運動場與中央廚房中間，空間配置以「ㄇ」字型合院式圓迴廊建築，共2層樓，規劃8間教室（幼幼、小、中、大各2班）、廁所、教師辦公室、活動教室等，教室內有原木色系桌椅櫥櫃，低矮透明的窗戶，工程（含設計）總經費1億2275萬9791元，工期620個日曆天，預計2027年7月完工。

    金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」動土，縣長陳福海（站者左）肯定校長黃芸芸（站者右）對教育的投入及工程細節。（記者吳正庭攝）

    金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」動土，縣長陳福海（站者左）肯定校長黃芸芸（站者右）對教育的投入及工程細節。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播