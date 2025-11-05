金門斥資1.2億新建賢庵國小幼兒園 議員：少子化下盼有整體規劃

金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」舉行動土典禮，縣長陳福海（右1）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左3）、副議長歐陽儀雄（左2）持鏟啟動。（記者吳正庭攝）

金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」今天舉行動土典禮，工程經費約1億2276萬元，預計2027年7月完工。校方表示，新建大樓將為地方幼教注入新能量，提供更優質、安全、溫馨的幼兒學習環境，打造幸福教育新基地。

縣府表示，縣府推動「賢庵新村土地重劃與學區新建計畫」，以完善的公共建設與優質的教育環境，打造兼具人文氣息與現代風貌的新典範社區；並透過硬體提升與軟體加強，提供孩子安全舒適的學習環境。

賢庵國小校長黃芸芸說，教學大樓完工後將是一座美麗的花園，充滿陽光，生機盎然；期待2年後這座大樓可以成為賢庵地區的新地標，也是金門幼兒教育願景的新里程碑。

縣議員董森堡私下指出，提供孩子優質的學習環境責無旁貸，但面臨少子化的壓力，希望縣府花費的每塊公帑都要經過整體的考量與規劃，不希望看到幼兒園蓋好卻招不到學生的情形發生。

賢庵國小表示，新建幼兒園教學大樓工程基地位於賢庵國小運動場與中央廚房中間，空間配置以「ㄇ」字型合院式圓迴廊建築，共2層樓，規劃8間教室（幼幼、小、中、大各2班）、廁所、教師辦公室、活動教室等，教室內有原木色系桌椅櫥櫃，低矮透明的窗戶，工程（含設計）總經費1億2275萬9791元，工期620個日曆天，預計2027年7月完工。

金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」動土，縣長陳福海（站者左）肯定校長黃芸芸（站者右）對教育的投入及工程細節。（記者吳正庭攝）

