大社餐飲店賣「蟑螂米糕」 高市衛局稽查多項缺失開罰

高市衛生局今（5日）午接獲檢舉，大社區某餐飲店製售米糕內發現蟑螂，業者坦承消費者所示照片內容屬實，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」裁罰。（衛生局提供）

高市衛生局今（5日）午接獲網路檢舉，反映大社區某餐飲店製售米糕內發現蟑螂，涉食品安全衛生疑慮，經派人稽查未發現蟑螂蹤跡，但業者坦承消費者所示照片內容屬實，衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，確認業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，同時檢視餐廳環境。

衛生局稽查發現，作業場所無有效的病媒防治措施、天花板破損、冷凍冷藏庫無溫度紀錄、食材未離地放置、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實配戴口罩等多項缺失，當場飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、3億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者，應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線尋求協助。若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局（07-7134000轉食品衛生科）反映。

