    首頁 > 生活

    出版海岸阿美語繪本 新北用族語讓故事活起來

    2025/11/05 19:59 記者黃政嘉／新北報導
    picul泰山森林書屋人員阿索‧該拿以族語說故事。（新北市原民局提供）

    picul泰山森林書屋人員阿索‧該拿以族語說故事。（新北市原民局提供）

    新北市原住民族行政局的picul泰山森林書屋，今到新北市政府板橋員工子女非營利幼兒園辦理行動書屋，發表由新北市原民局翻譯出版的「樹上的魚《Lokot鳥巢蕨》海岸阿美語版」繪本，說故事團隊以族語開場，讓幼生在歡笑中親近阿美族語跟原民文化。

    新北市板橋員工子女幼園部分幼生為原住民族，小朋友在書屋活動中，隨著族語詞彙，開心地模仿發音，並穿上兒童原民服飾，親身體驗，學習尊重與欣賞文化的多樣性。

    原民局主任秘書吳國譽表示，過去農業部林業及自然保育署出版中文版「樹上的魚《Lokot鳥巢蕨》」繪本，這次原民局翻譯出版「樹上的魚《Lokot鳥巢蕨》海岸阿美語版」，盼讓孩子從故事中自然聽見族語、學會族語，也使母語回到日常生活裡，成為家庭共讀與文化傳承的重要橋樑。

    該書譯者Ohay‧Sewana歐嗨‧思娃娜說，從中文轉譯到阿美語的過程既具挑戰又有趣，用中文想句子和用阿美語想句子真的不一樣，需轉換思考方式，才能讓語句聽起來自然又貼近族人。

    身兼該繪本校對與故事表演的阿索‧該拿表示，能參與族語版繪本的翻譯出版深具意義，因為族語是文化的根，用母語講故事時，像是把祖先的聲音重新帶回孩子身邊。

    原民局持續於picul泰山森林書屋推動「族語傳承與文化扎根」及「全民原教」政策，透過行動書屋服務，把書與故事帶進幼兒園、學校與社區，讓閱讀成為文化傳承的橋樑。

    picul泰山森林書屋舉辦行動書屋活動合照。（新北市原民局提供）

    picul泰山森林書屋舉辦行動書屋活動合照。（新北市原民局提供）

    繪本樹上的魚《Lokot 鳥巢蕨》海岸阿美語版封面。（新北市原民局提供）

    繪本樹上的魚《Lokot 鳥巢蕨》海岸阿美語版封面。（新北市原民局提供）

    海岸阿美語版繪本製作團隊，由右至左為譯者歐嗨‧思娃娜、校對者阿索‧該拿、柯清水。（新北市原民局提供）

    海岸阿美語版繪本製作團隊，由右至左為譯者歐嗨‧思娃娜、校對者阿索‧該拿、柯清水。（新北市原民局提供）

