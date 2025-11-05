為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化肉品市場7日恢復屠宰 交易量估增3成

    2025/11/05 19:24 記者陳冠備／彰化報導
    豬隻禁運期間，彰化肉品市場僅開放一般車輛進出。（記者陳冠備攝）

    豬隻禁運期間，彰化肉品市場僅開放一般車輛進出。（記者陳冠備攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）宣布，7日恢復拍賣及屠宰作業。彰化肉品市場總經理陳國興表示，明日恢復開市後，交易量預估將從原本每日1800頭增加至2400頭，成長約3成，並提前一小時開拍以因應湧入的豬隻量。

    彰化肉品市場自10月22日配合全國禁運、禁宰令起停工15天，今日場內仍嚴格管制，僅開放一般車輛進出。陳國興表示，「防疫所每天都來消毒，防檢局兩天檢驗一次」，今日也出動全體員工擴大清消，希望在明日恢復營運前確保萬無一失。

    陳國興指出，因禁宰期間豬隻被多餵養約半個月，體重與數量皆增加，預期明天交易將「爆量」，因此拍賣時間將從原本上午11點提前至10點開始。他強調，雖然疫情解禁，但防疫警戒不能鬆懈，仍會持續強化清潔與檢驗程序。

    彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，這次疫情能控制在單一豬場，實屬幸運，若發生在養豬密集區，後果將不堪設想。他提醒，解禁後仍不可掉以輕心，病毒在肉製品中可存活長達千日，應持續監控廚餘流向。他呼籲政府，「廚餘去化的工作不要再交給豬去處理」，應建立完整的廚餘處理與替代方案，避免再次成為疫情破口。

    防疫期間，彰化品市場每日都有防疫所人員到拍賣場區進行消毒。（彰化動防所提供）

    防疫期間，彰化品市場每日都有防疫所人員到拍賣場區進行消毒。（彰化動防所提供）

    消毒人員不放過各角落，逐一檢視擴大清消。（記者陳冠備攝）

    消毒人員不放過各角落，逐一檢視擴大清消。（記者陳冠備攝）

    彰化肉品市場表示，防疫期間，防疫所每天都有來消毒，防檢局兩天檢驗一次。（記者陳冠備攝）

    彰化肉品市場表示，防疫期間，防疫所每天都有來消毒，防檢局兩天檢驗一次。（記者陳冠備攝）

