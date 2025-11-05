台中東勢獨角仙生態公園 預計明年元月完工

中市位於東勢區「獨角仙生態公園」明年元月完工。（意象圖）

台中市將有一個相當具特色的獨角仙生態公園，建設局長陳大田今天在市議會表示，預計明年元月完工，基地位於東勢區客家文化園區南側空地，面積約4400平方公尺，更有地方人士將捐出上百隻獨角仙，讓民眾有更多的獨角仙可觀察。

市議員吳振嘉今天在市議會詢問東勢的獨角仙生態公園興建進度，建設局長陳大田表示，全台唯一「獨角仙生態公園」明年元月完工，公園設計「獨角仙撫育區」，營造友善的自然生態環境，利用現地石塊堆砌矮牆，巧妙設置觀察窗與觀察箱，讓民眾可近距離欣賞雞母蟲在土壤中的生活樣貌，以及獨角仙成蟲於光臘樹幹棲息的自然景象。

陳大田表示，有地方人士捐出上百隻獨角仙，讓民眾有很多的獨角仙可觀察，而撫育區由東勢林場專業團隊指導，把關獨角仙棲地規劃與監測，確保繁衍環境永續安全。

建設局表示，東勢區「獨角仙生態公園」基地位於東勢區客家文化園區南側空地，面積約4400平方公尺，是全台「獨」一無二的「獨角仙」主題公園，公園設計帶入生態主題，並涵蓋東勢客家文化元素，結合客家圍龍屋為空間元素，讓獨角仙生態公園成為一座具環境教育場域的綠色開放空間園區。

建設局指出，獨角仙公園自今年3月開工以來進展順利，主題遊具「獨角仙雙塔滑梯」材料皆已加工完成，現也進行72變多元闖關遊戲、圍龍屋意象遊戲通道及生態撫育區設施工程，預計於明年1月完工。

