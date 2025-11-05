因應活豬解禁 屏縣完成肉品市場、屠宰場消毒

屏縣完成肉品市場消毒。（屏東縣政府提供）

屏東養豬場1285場全台最多，在養頭數100多萬頭全台第2多，農業部今宣布針對非洲豬瘟防疫解封，6日中午12點起恢復活豬運載、7日0時起恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，屏東縣政府今天下午指出，已經完成全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛清潔與消毒。

屏東縣長周春米透過臉書表示，全力防堵非洲豬瘟，防疫視同作戰，屏東縣在第一時間即成立應變小組，全面配合中央部會，以最高標準落實防疫作為，共同守住防線，感謝各單位夥伴的辛勞。縣府目前已完成第一輪及第二輪1285場養豬場訪視，且完成第一輪及第二輪230場廚餘養豬場聯合稽查，目前均進行第三輪作業，確保豬隻健康狀況與環境安全無虞。

請繼續往下閱讀...

因應解禁，屏縣府也指出，已於今日完成全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛清潔與消毒，肉品市場豬隻上市依農業部調控秩序出豬，維持市場穩定。此外，畜牧場持續落實生物安全與病毒監測、查核廚餘檢核再利用養豬場，並加強高風險區域、化製廠及化製集運車每日清潔與消毒。崁頂焚化廠僅收受屏縣產源，每車次廚餘進廠均需事先向環保局申請，經審核通過後才能進廠，外縣市廚餘及下腳料不得進廠。

周春米也說，中央已啟動相關產業補助方案，包括畜牧戶延遲出豬損失補助、屠宰場及從業人員收入補貼、拍賣市場損失補助等，屏東縣也會協助業者儘速申請，減輕防疫期間的產業衝擊。謝謝所有防疫夥伴這段時間日夜守護，一起守護台灣豬，守護國人的餐桌安全。

屏縣完成肉品市場消毒。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法