為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水里集集幸福巴士明開始收費 65歲以上長者半價

    2025/11/05 19:20 記者張協昇／南投報導
    南投水里集集幸福巴士，5日舉辦通車儀式。（南投縣政府提供）

    南投水里集集幸福巴士，5日舉辦通車儀式。（南投縣政府提供）

    經過3個月的試營運，南投集集鎮與水里鄉幸福巴士，今（5日）下午在集集鎮武昌宮廣場舉辦通車典禮，明（6日）起正式收費，每8公里收費25元，超過8公里收2段票，最多計算至3段票，65歲以上長者以半價13元計算，並可使用敬老愛心卡乘坐。

    民眾可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室等管道預約乘車，相關資訊可至「南投幸福GO」查詢。

    由縣府推動的「南投幸福GO」自2024年在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮開始推動，今年擴展服務範圍，7月29日將服務導入水里鄉、8月5日導入集集鎮，預計在明年底前完成全縣13鄉鎮的推動，盼透由這項服務改善偏鄉長輩、學生和日常民眾的交通困境，同時成為民眾外出重要的公共運輸。

    縣長許淑華表示，南投縣山區非常多，許多長輩外出採買、復健、拿藥，要拜託村里長協助或子女有空時才能接送，導致出門意願降低，為此，她就任縣長後積極推動幸福巴士2.0，集集、水里幸福巴士正式通車前，透過3個月的試營運，了解民眾搭乘大眾交通工具的習慣，以便在正式營運後做出最好的調整，試營運期間共發出超過3000班次、近萬人乘車，顯示政策推動的重要性，有信心明年底13鄉鎮都布建完成。

    南投水里集集幸福巴士開始收費，65歲以上長者半價。（南投縣政府提供）

    南投水里集集幸福巴士開始收費，65歲以上長者半價。（南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播