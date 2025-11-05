水里集集幸福巴士明開始收費 65歲以上長者半價

南投水里集集幸福巴士，5日舉辦通車儀式。（南投縣政府提供）

經過3個月的試營運，南投集集鎮與水里鄉幸福巴士，今（5日）下午在集集鎮武昌宮廣場舉辦通車典禮，明（6日）起正式收費，每8公里收費25元，超過8公里收2段票，最多計算至3段票，65歲以上長者以半價13元計算，並可使用敬老愛心卡乘坐。

民眾可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室等管道預約乘車，相關資訊可至「南投幸福GO」查詢。

由縣府推動的「南投幸福GO」自2024年在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮開始推動，今年擴展服務範圍，7月29日將服務導入水里鄉、8月5日導入集集鎮，預計在明年底前完成全縣13鄉鎮的推動，盼透由這項服務改善偏鄉長輩、學生和日常民眾的交通困境，同時成為民眾外出重要的公共運輸。

縣長許淑華表示，南投縣山區非常多，許多長輩外出採買、復健、拿藥，要拜託村里長協助或子女有空時才能接送，導致出門意願降低，為此，她就任縣長後積極推動幸福巴士2.0，集集、水里幸福巴士正式通車前，透過3個月的試營運，了解民眾搭乘大眾交通工具的習慣，以便在正式營運後做出最好的調整，試營運期間共發出超過3000班次、近萬人乘車，顯示政策推動的重要性，有信心明年底13鄉鎮都布建完成。

南投水里集集幸福巴士開始收費，65歲以上長者半價。（南投縣政府提供）

