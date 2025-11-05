東石天使站15歲了！感恩聖仁基金會持續挹注經費支持

百歲人瑞與感恩聖仁基金會執行長陳宗賢（左3）與東石鄉長林俊雄（右2）等共同切蛋糕慶祝華山基金會東石天使站15歲生日。（東石天使站提供）

華山基金會嘉義東石天使站深耕在地已邁入第15年，至今累積服務超過261位弱勢長輩，今天在嘉義縣東石鄉掌潭社區活動中心舉辦「感恩聖仁基金會扶持服務續認站—風雨生信心 為愛向前行」感恩茶會，邀請長期受關懷的人瑞長輩、地方賢達及善心企業共襄盛舉，場面溫馨感人。

東石地區今年受丹娜絲颱風重創，東石天使站站長陳鵬翔說，透過各界善心人士協助重建，讓長輩的生活逐步恢復，更感謝「財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會」連續第二年挹注服務經費，持續為在地長輩提供依靠。

活動開場由身障街頭藝人陳絢錦帶來精彩表演，熱鬧揭開序幕，百歲人瑞許奶奶帶領感恩聖仁基金會執行長陳宗賢、東石鄉長林俊雄、嘉義縣議員黃嫈珺助理蔡育霖及掌潭社區發展協會總幹事江振輝等共同啟動「扶持服務續認站」儀式，林俊雄等致贈在地特色伴手禮，感謝基金會長期對東石長輩的關懷。

東石天使站也請湯莉芳老師帶領長輩與來賓進行「東石蚵生綠意DIY」，運用在地蚵殼與乾燥花創作，象徵東石人不畏風雨、堅定再起的精神，眾人將作品懸掛，祈願祝福長輩健康平安、社區充滿希望。

眾人切下東石天使站15週年慶生蛋糕，見證長年深耕的成果與溫度，華山基金會表示，感恩聖仁基金會持續伸出援手，提供實質資源，讓團隊能持續陪伴長輩；陳宗賢說，嘉義地區高齡化問題嚴重，偏鄉長者照顧需求迫切，基金會將持續與華山攜手，讓長輩在熟悉的家鄉安心生活。

東石天使站已長期服務超過261位弱勢長輩。（東石天使站提供）

湯莉芳老師教導長輩製作手工藝。（東石天使站提供）

