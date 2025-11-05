高嘉瑜買到爛地瓜！大全聯北市147件消費申訴 消保官籲誠信經營

前立委高嘉瑜到大全聯購買栗子地瓜，切開卻發現裡面全爛掉了。（翻攝自高嘉瑜臉書）

前民進黨立委高嘉瑜昨（4）日在臉書抱怨，自己在大全聯買的栗子地瓜全部爛掉，打電話給客服還被自動掛斷，痛批大潤發變成大全聯後，蔬菜品質每況愈下「擺明一家獨大吃定消費者」；大全聯已將商品全數下架。北市消保官陳建志表示，今年迄今受理大全聯消費爭議申訴為147件，其中有3件反映食材疑似腐敗，呼籲業者應誠信經營，不得陳列販售腐敗的食品。

高嘉瑜在臉書發文表示，她在大全聯買一包栗子地瓜，切開後發現全都爛掉，「自從大潤發變成大全聯，蔬果品質越來越差，價格也越來越貴！擺明一家獨大吃定消費者！有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜」，本來想打客服詢問，卻發現不僅找不到真正的客服，「轉來轉去一直叫我撥打其他支電話，一共撥打了五支不同的電話號碼，全部都是大全聯語音叫我撥打的，還說服務時間到晚上九點，但怎樣都接不到客服人員」，最後電話竟然被自動掛掉，直批大全聯的客服真的是太差勁了。

大全聯發聲明指出，針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，深表重視並致上歉意，每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。

陳建志說，今年截至11月5日受理大全聯消費爭議申訴為147件，常見爭議類型以反映電動牙刷缺貨爭議為大宗，其次為全聯線上電商或與外送平台合作的訂單問題，第三為反映全聯的優惠活動延伸爭議；與食品有關的案件約有19件，其中有3件反映食材疑似腐敗、一件反映食材有小碎骨等。

陳建志呼籲，業者應誠信經營，不得陳列販售腐敗的食品，消保法明定企業經營者對於其提供之商品或服務，應重視消費者之健康與安全。且食安法亦明定食品及食品添加物，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違反者，依食安法得處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並應限期回收改正。業者對於其販賣之食品，應確保其品質，不得有標示內容不實之行為。後續消費者對於有瑕疵或品質不良的食品有權要求店家退貨退款，若有食安疑慮可向衛生單位檢舉，若有消費爭議可向各縣市政府提消費爭議申訴。

