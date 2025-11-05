發表《遞信志–氣象篇》新書 氣象署：揭百年前台灣氣象發展脈絡

南區氣象中心主任謝章生與台南大學校長陳惠萍進行開書儀式。（南區氣象中心提供）

交通部中央氣象署5日在位於台南中西區的南區氣象中心舉辦《遞信志–氣象篇》新書發表會。這本深具歷史意義的著作，首次以中譯與原書合併刊行，內容記錄台灣早期氣象制度從草創到發展的完整脈絡，為台灣氣象史研究奠定重要的里程碑。

《遞信志–氣象篇》闡述19世紀中葉，台灣因開港通商而逐步引進現代氣象技術的歷史背景，並描繪了日治時期測候所體系的迅速建立與擴展。本書的出版，不僅重現1926 年珍貴的遞信部原書，更透過容易閱讀的中文譯本，讓更多讀者得以深入理解百年前台灣氣象發展的軌跡，同時保留原始文獻的完整風貌與學術價值。

南區氣象中心主任謝章生表示，這本書的問世，正值台灣氣象觀測140週年，從1885 年在海關與燈塔開始氣象觀測，到今日我們擁有全台密集的觀測網與先進的預報技術，這段歷程不僅是科技的演進，更是無數前人默默耕耘的成果。

發表會並邀請台北教育大學台灣文化研究所蔡昇璋兼任助理教授做精彩導讀，精闢剖析《遞信志–氣象篇》這書的內涵與意義。

國史館台灣文獻館、南市中西區公所、成功大學歷史系、嘉南藥理大學觀光事業系、聚珍台灣、台陽文史學會等典藏氣象史料與深耕學術研究的專家學者及在地文史工作者等，皆蒞臨見證、為這本著作留下歷史性的一刻。

中央氣象署與協辦的台南大學感謝各界參與《遞信志–氣象篇》此書的正式問世，並共同傳遞這份屬於台灣的重要氣象史料。氣象署說，這不僅是對過去的回顧，更是對氣象科學發展與歷史研究的啟發。

