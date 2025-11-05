運宰解禁憂心豬價跌 雲林豬農：盼中央協調穩定價格

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布解除活豬運宰禁令。（資料照，記者黃淑莉攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）宣布，6月中午12時恢復活豬運輸，7日0時恢復拍賣、屠宰，廚餘仍持續禁用。雲林縣豬農說，憂喜參半，開心終於恢復交易，但憂心價格，希望中央在15天禁宰累積量消化完前，能協助協調冷凍廠增量採購，確保豬價穩定，減少豬農損失。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉指出，禁宰15天恢復交易最擔心豬價，農業部針對全國肉品市場拍賣總量有管制，但仍憂心有狀況，希望中央協調冷凍廠能增加採購量，消化15天累積的豬隻，穩定豬價，避免因為價格波動過大，豬農損失擴大。

吳英吉說，台中爆發疫情的養豬場病源來自廚餘，避免再次發生，呼籲中央應該要永久性禁止廚餘養豬。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福表示，這幾年飼養成本增加，豬價每公斤要在90元豬農才有利潤，恢復運宰最重要是要維持豬價穩定，也是豬農最關心的問題，期盼中央能協調冷凍廠等承銷商多採購。他也強調，這次疫情病源來自廚餘，因為300頭豬影響全國養豬產業，唯有全面禁止廚餘養豬才能杜絕非洲豬瘟。

