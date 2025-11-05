為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    運宰解禁憂心豬價跌 雲林豬農：盼中央協調穩定價格

    2025/11/05 18:34 記者黃淑莉／雲林報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心宣布解除活豬運宰禁令。（資料照，記者黃淑莉攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心宣布解除活豬運宰禁令。（資料照，記者黃淑莉攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）宣布，6月中午12時恢復活豬運輸，7日0時恢復拍賣、屠宰，廚餘仍持續禁用。雲林縣豬農說，憂喜參半，開心終於恢復交易，但憂心價格，希望中央在15天禁宰累積量消化完前，能協助協調冷凍廠增量採購，確保豬價穩定，減少豬農損失。

    雲林縣養豬協會理事長吳英吉指出，禁宰15天恢復交易最擔心豬價，農業部針對全國肉品市場拍賣總量有管制，但仍憂心有狀況，希望中央協調冷凍廠能增加採購量，消化15天累積的豬隻，穩定豬價，避免因為價格波動過大，豬農損失擴大。

    吳英吉說，台中爆發疫情的養豬場病源來自廚餘，避免再次發生，呼籲中央應該要永久性禁止廚餘養豬。

    雲林縣養豬協會副理事長蔡德福表示，這幾年飼養成本增加，豬價每公斤要在90元豬農才有利潤，恢復運宰最重要是要維持豬價穩定，也是豬農最關心的問題，期盼中央能協調冷凍廠等承銷商多採購。他也強調，這次疫情病源來自廚餘，因為300頭豬影響全國養豬產業，唯有全面禁止廚餘養豬才能杜絕非洲豬瘟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播