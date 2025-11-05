為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄「水陸戲獅甲」睽違6年再上陣 陳其邁：絕對值得一看

    2025/11/05 19:33 記者王榮祥／高雄報導
    高雄「水陸戲獅甲」睽違6年再上陣。（翻攝陳其邁臉書）

    高雄「水陸戲獅甲」睽違6年再上陣。（翻攝陳其邁臉書）

    高雄「水陸戲獅甲」睽違6年再次上陣。高雄市長陳其邁今PO文宣告2025高雄水陸戲獅甲11/15、16登場，強調5.5米深水樁陣與水上樁島，考驗選手穩定度、專注度等各方面平衡感，比賽超級精彩，絕對值得一看。

    陳其邁提，本次比賽有來自日本、馬來西亞、新加坡、香港及臺灣等，共10組超強獅隊齊聚高雄，各獅隊跳脫傳統舞獅意象，團隊默契、動作難度、藝術表現，從團隊造型到演出故事性精心安排，只為爭奪40萬獎金與獅王寶座！

    他表示，高雄戲獅甲與馬來西亞、澳門兩大賽事，同為世界知名國際三大醒獅賽事之一，水樁賽事更為高雄首創，於室內泳池舉辦、符合競賽標準的5.5米深水樁陣與水上樁島，同時考驗選手穩定度、專注度等各方面平衡感，超級精彩，絕對值得一看。

    2025高雄水陸戲獅甲11/15（六）午場14:00、晚場19:00，在高雄市立國際游泳池舉行「水上跳」，午場及晚場各有5隻獅隊進行水上高樁競賽；11/16（日）14:00「空中躍」在高雄巨蛋體育館，購票連結：https://reurl.cc/yANl96

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播