高雄「水陸戲獅甲」睽違6年再上陣 陳其邁：絕對值得一看

高雄「水陸戲獅甲」睽違6年再次上陣。高雄市長陳其邁今PO文宣告2025高雄水陸戲獅甲11/15、16登場，強調5.5米深水樁陣與水上樁島，考驗選手穩定度、專注度等各方面平衡感，比賽超級精彩，絕對值得一看。

陳其邁提，本次比賽有來自日本、馬來西亞、新加坡、香港及臺灣等，共10組超強獅隊齊聚高雄，各獅隊跳脫傳統舞獅意象，團隊默契、動作難度、藝術表現，從團隊造型到演出故事性精心安排，只為爭奪40萬獎金與獅王寶座！

他表示，高雄戲獅甲與馬來西亞、澳門兩大賽事，同為世界知名國際三大醒獅賽事之一，水樁賽事更為高雄首創，於室內泳池舉辦、符合競賽標準的5.5米深水樁陣與水上樁島，同時考驗選手穩定度、專注度等各方面平衡感，超級精彩，絕對值得一看。

2025高雄水陸戲獅甲11/15（六）午場14:00、晚場19:00，在高雄市立國際游泳池舉行「水上跳」，午場及晚場各有5隻獅隊進行水上高樁競賽；11/16（日）14:00「空中躍」在高雄巨蛋體育館，購票連結：https://reurl.cc/yANl96。

