桃市議員促國門之都打造「台灣富良野」 張善政：將委託興大、台大研究

桃園市政府在大園地區設置意象花海，讓國外旅客知道台灣到了。（農業局提供）

桃園市「國門之都」可能變身「台灣富良野」？市議員吳嘉和今在議會定期會市政總質詢時，要求農業局在大園區設置3000公頃特色花海，營造宛如日本北海道「富良野」花海景觀，畢竟數大就是美，打造桃市成為富良野般的賞花勝地，讓國內外旅客對桃市印象深刻；市長張善政答詢允諾委託中興大學、台灣大學園藝系進行研究案，希望半年內提出成果發表。

張善政表示，委託這2所知名學校針對各花卉種植的短期研究，深入分析桃市氣候與環境條件，並於成果座談會，邀請議員與各界專家共同指導，作為後續推動的重要參考方向。

市府農業局長陳冠義說，桃市定期辦理花彩節、仙草節、蓮花節、彩色海芋季等多項花卉活動，各種花卉所面臨的問題不同，如彩色海芋生產成本高，蓮花則為經濟價值不如其他花種，加上天候與土壤等因素，而未能擴大種植規模。

農業局也和地方產銷班、農民，推動彩繪稻田、草花圖騰等景觀營造成果，短期以景觀綠肥作物美化休耕田區，中長期結合具經濟效益的花卉作物，打造品牌化花卉產業，此外，會請農業改良場及花卉試驗中心，為農民提供花卉種植技術指導，提升栽種的能力。

吳嘉和認為，桃市雖然每年都舉辦各項花卉活動，但成果無法延續，這是農業未和觀光結合的結果，呼籲善用國門之都的優勢，結合產官學的力量，讓國內外旅客進入桃園國際機場，就看到桃市的美。

