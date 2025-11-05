換回短袖！好天氣明起到週日白天 準「鳳凰」估深夜增強成輕颱

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

颱風和熱帶性低氣壓動態。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕可短暫換短袖！中央氣象署預報，明天東北季風減弱、天氣轉暖，白天高溫可超過30度，好天氣可持續到週日（9日）白天、晚上才變天。另外，準「鳳凰」颱風因環流整合不佳，預計今天深夜到明天白天才會增強為輕度颱風。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天氣溫回升明顯，且水氣大幅減少，僅剩下迎風面的東北部、東部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴的好天氣；後天（7日）水氣更少，白天高溫更可超過30度，好天氣持續到週日白天。

黃恩鴻說，週日晚間另一波東北季風增強，下週一（10日）起北部及東北部氣溫下降，且水氣增加，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部及大台北地區有局部大雨。

「下週二起，準『鳳凰』颱風外圍環流就會開始影響台灣周邊」，黃恩鴻表示，屆時會受到東北季風、颱風外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨，甚至會有大雨或局部豪雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨。

準「鳳凰」目前仍是熱帶性低氣壓TD29，今天下午2時的中心位置在北緯8.0度，東經142.7度，以每小時17公里速度向北北西行進，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

