    台南第二大養蚵產區 北門漁港設施全面升級

    2025/11/05 18:59 記者王涵平／台南報導
    北門蘆竹溝地區為台南第二大牡蠣養殖產區，北門漁港碼頭加高完成，提升漁港作業安全，保障漁民生命財產安全。

    南市漁港及近海管理所代理所長張順得表示，北門漁港為台南市府轄管第二類漁港，提供在地漁民船筏停泊，位於北門區三光里，自1970年開始闢建，在早期南側青山之西南航道尚未開通前，此地為北門、馬沙溝及青山漁港之出口航道，後因西南航道重新開口及將軍漁港完工啟用，有關船筏移泊至鄰近青山及將軍漁港，不再利用該共同航道出口，故北門漁港現主要停泊為牡蠣養殖作業之較小型舢筏，目前計有111艘設籍漁船筏。

    蘆竹溝地區牡蠣養殖每年產量可達約10萬簍，因外海側天然沙洲屏障，獨特地形條件成就有別於嘉義布袋、台南安平等不同的平掛式養蚵方式，出產的牡蠣肉質肥美、鮮甜。

    農業局長李芳林指出，原南側及西側堤面高度不足，使周邊常受暴潮潮位高漲致溢淹倒灌，且既有漁港設施老舊或不足，使當地漁民停泊作業不便，去年成功向漁業署爭取補助經費進行改善，維持原有堤面條件下，採版樁外推加高方式，成功克服作業空間不足及完成堤面加高約85公分，並於西側及南側碼頭增設繫船柱、防舷材與上下階梯等，供當地漁民停泊及作業使用。

