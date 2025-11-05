週四回暖高溫上看31度 入夜仍有涼意留心溫差

氣象署指出，週四水氣減少，大台北、宜花、台東偶有雨勢，其他地區大多晴到多雲可見陽光。（資料照）

氣象署指出，週四東北季風減弱，水氣減少，降雨集中在大台北、宜花、台東地區但雨勢短暫，中南部高溫31度，北部高溫也有28度左右，各地入夜後仍有涼意，早出晚歸請多添加衣物，避免著涼。

中央氣象署預報，週四迎風面降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區大多晴到多雲，可見陽光。

氣溫方面，北部及宜蘭溫度回升，普遍可到27、28度，而中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。

天氣風險公司指出，週五到週六仍持續受高壓迴流偏東風影響，水氣不多，預估會是近期天氣最好的一段時間，西半部白天高溫都可達28到30度，高屏會再更高一些；東半部相對雲量稍多，高溫約在26至29度，早晚低溫則普遍約在22到24度。相似的穩定天氣可持續到週日上半天，下半天到晚間新一波東北季風就會逐漸南下，北部、東北部又會再次轉為陰雨天氣。

紫外線指數方面，各縣市皆為中量級到高量級。

空品部分，6日環境風場為東北東風，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四北部及宜蘭溫度回升，普遍可來27、28度，而中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度。（擷取自中央氣象署）

紫外線指數方面，各縣市皆為中量級到高量級。（擷取自中央氣象署）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

